El programa que cambia vidas en Los Ángeles: así ayudan a las personas sin hogar

La Ciudad de Los Ángeles intensifica su compromiso con las personas sin hogar, implementando una Estrategia Integral que busca erradicar la crisis habitacional y ofrecer alternativas reales de vivienda segura y estable.

En alianza con la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA), la administración local coordina esfuerzos con organizaciones comunitarias para atender a individuos y familias en situación de calle, brindando apoyo continuo a través de programas humanitarios y servicios básicos.

Vivienda, salud y apoyo integral para quienes más lo necesitan

La Estrategia Integral para Personas sin Hogar incluye una red de servicios diseñados para atender las múltiples necesidades de esta población.

Entre ellos destacan los albergues temporales, vivienda con apoyo, programas de realojamiento rápido, baños y duchas públicas, acceso a comidas, almacenamiento de pertenencias, transporte, atención en salud mental y adicciones, así como capacitación laboral y gestión de casos.

Durante los meses más fríos, de diciembre a marzo, Los Ángeles habilita camas adicionales en refugios para proteger a quienes enfrentan condiciones climáticas extremas.

Las personas sin hogar o en riesgo de perder su vivienda pueden comunicarse con LAHSA al (213) 225-6581 o visitar su sitio web para acceder a los programas disponibles.

En el caso de familias con menores de edad, se recomienda llamar al 2-1-1, una línea abierta las 24 horas del día, los siete días de la semana, que ofrece atención inmediata y orientación sobre recursos disponibles en el condado.

Los angelinos también pueden ser parte de la solución

Además de los servicios directos, el gobierno local fomenta la participación ciudadana para erradicar la falta de vivienda.

Quienes deseen reportar un campamento o solicitar asistencia para una persona sin hogar pueden hacerlo mediante un formulario en línea disponible en la web de la ciudad.

Asimismo, la iniciativa Everyone In invita a los residentes a unirse a una campaña que busca crear conciencia, movilizar voluntarios y apoyar proyectos de vivienda accesible para quienes más lo necesitan.

Con esta estrategia, Los Ángeles reafirma su liderazgo nacional en la lucha contra la crisis de vivienda, apostando por soluciones humanitarias, sostenibles y basadas en la colaboración entre comunidad, gobierno y sector privado.

