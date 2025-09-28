Victoria para personas sin hogar: esta ciudad de California deroga ley que prohibía albergues

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Norwalk aceptó derogar su norma que impedía instalar albergues para personas sin hogar y que restringía ciertos negocios vinculados a sectores de bajos recursos.

Esta decisión forma parte de un acuerdo con autoridades estatales que también contempla la inversión de recursos en nuevos desarrollos de vivienda.

La información fue difundida a través del portal web de Los Ángeles Times, donde se detalló que el acuerdo incluye además medidas de supervisión estatal sobre las políticas locales de vivienda.

Con ello, se busca garantizar que la ciudad cumpla con lo establecido en materia de leyes de vivienda justa y no discriminación.

El acuerdo legal con el estado

El fiscal general Rob Bonta confirmó que este entendimiento obliga a la ciudad no solo a eliminar la prohibición de los albergues, sino también a destinar 250.000 dólares a proyectos de vivienda asequible.

El pacto, que requiere aprobación judicial, implica además el reconocimiento por parte de la administración local de que la restricción anterior generó impactos negativos en los programas de vivienda.

La normativa había sido aprobada en 2024 y, además de impedir refugios para personas sin hogar, bloqueaba la apertura de lavanderías, prestamistas de día de pago y otros negocios que servían principalmente a comunidades de bajos ingresos.

Tras esa disposición, el estado demandó a Norwalk al considerar que se estaban violando principios legales de igualdad y derecho al acceso a la vivienda.

En contexto, Norwalk es una comunidad de clase media y trabajadora, mayoritariamente latina, que ha declarado en varias ocasiones estar soportando una carga desproporcionada en la atención a la población sin vivienda en su región.

Como resultado de esta negociación, la ciudad discute fórmulas adicionales con autoridades estatales y del condado para avanzar en programas de salud mental y uso de vales de vivienda.

