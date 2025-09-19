"El hogar está aquí": conoce los beneficios y cómo acceder al plan que busca proteger a los jóvenes inmigrantes en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva iniciativa ha sido presentada con el objetivo de brindar apoyo y protección a los jóvenes beneficiarios de la "Acción Diferida para los Llegados en la Infancia" (DACA), conocidos como "dreamers". Esta iniciativa surge como respuesta a las recientes acciones migratorias federales que han generado detenciones. Esta campaña busca también visibilizar cada caso y proporcionar recursos legales para la defensa de estas personas.

La información fue obtenida del portal web oficial de la campaña “El hogar está aquí”, que ha concentrado esfuerzos para responder a la situación.

Campaña y herramienta de seguimiento

“El hogar está aquí” incluye una plataforma digital que permite rastrear y darle seguimiento a los arrestos relacionados con esta población. De esta forma, se genera transparencia y se facilita la comunicación con organizaciones defensoras.

La iniciativa cuenta con el respaldo de figuras políticas y comunitarias. Según el senador Alex Padilla, la mayoría del pueblo estadounidense reconoce la necesidad de un camino hacia la ciudadanía para los beneficiarios de DACA.

“La gran mayoría del pueblo estadounidense sabe que los ‘soñadores’ merecen algo mejor, merecen seguridad, merecen un camino, no solo hacia la legalización, sino eventualmente hacia la ciudadanía”, dijo el senador demócrata Alex Padilla.

Por su parte, la representante demócrata por Texas, Sylvia García enfatizó el compromiso de esta campaña para realizar los cambios necesarios en defensa de estos jóvenes:

“Aquí estamos para apoyarte, para ayudar a todos los dreamers y vamos a hacer todo lo posible para hacer los cambios”, expresó García.

Beneficios para quienes se afilien a la coalición "Home is Here"

La fracción demócrata de Senado de EEUU ha creado una plataforma digital, para que aquellos jóvenes que ya disfrutan del beneficio DACA y deseen afiliarse a la iniciativa "Home is Here", puede hacerlo, ingresando en el siguiente link Homeishere.us.

Los beneficios que obtendrán serán los siguientes:

Protección contra la deportación para beneficiarios de DACA.

Apoyo a beneficiarios, sus familias y comunidades inmigrantes.

Acceso a recursos para renovar y mantener vigente el estatus DACA.

Participación en una coalición que lucha contra políticas migratorias restrictivas.

Reconocimiento y defensa de su presencia como parte integral de la sociedad, incluyendo roles como enfermeros, maestros, y compañeros de trabajo.

Posibilidad de solicitar autorización de empleo.

Acceso a licencia de conducir.

Obtención de número de Seguro Social.

Seguimiento y visibilización de casos de detenciones y desapariciones injustificadas.

Respaldo político y comunitario para proteger sus derechos y mantenerlos en el país.

Contexto y casos recientes

Decenas de organizaciones han denunciado la detención de cerca de 20 beneficiarios durante diferentes redadas, a pesar de contar con protección legal vigente. Un caso emblemático es el de Paulo César, esposo de Alejandra Gámez, arrestado sin orden judicial visible en presencia de sus hijos, situación que ha sido reportada como injustificada.

Estas acciones se producen en un momento en que las autoridades migratorias han incrementado los riesgos para los inmigrantes con estatus activo. El respaldo legal se mantiene gracias a resoluciones recientes que permiten la vigencia de los permisos para los beneficiarios que cumplen con los requisitos y renuevan sus documentos.

Este movimiento nacional pretende responder con mecanismos de protección y visibilidad ante las medidas que afectan a las comunidades protegidas bajo DACA.

