¡Ejemplo mundial! Enfermera venezolana recibe el premio más alto de su profesión

La enfermería venezolana escribe una página histórica con el reconocimiento a María Teresa Párima, a sus 94 años, quien recibió la prestigiosa Medalla Florence Nightingale, la máxima distinción internacional que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) otorga a la profesión.

La incombustible profesional de la Cruz Roja Venezolana, con 74 años de servicio activo e ininterrumpido, se convierte así en un ejemplo global de vocación, coraje y dedicación humanitaria.

A través de sus redes sociales, la Cruz Roja compartió detalles del reconocimiento.

Enfermera venezolana recibe el premio más alto de su profesión

"A sus 94 años, María Teresa Párima, enfermera de la Cruz Roja Venezolana, ha recibido la Medalla Florence Nightingale, el más alto reconocimiento internacional a la enfermería otorgado por el Comité Internacional de la Cruz Roja 🏅. Con 74 años de servicio ininterrumpido, María Teresa ha sido ejemplo de vocación, liderazgo y compasión, inspirando a generaciones de enfermeros, voluntarios y profesionales de la salud en el Hospital Carlos J. Bello de la Cruz Roja Venezolana, donde actualmente sigue trabajando, en Caracas. Gracias, querida Párima, por tu vida de entrega al cuidado de los más vulnerables. Es la primera vez que una enfermera venezolana recibe esta medalla y no podemos estar más orgullosos de ti y del legado que sigues construyendo día a día en la Cruz Roja", se lee en la publicación de su cuenta oficial de Instagram.

