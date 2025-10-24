¡Vuelve Arturo Hernández! El venezolano que se corona Bicampeón Mundial del Bowling en EEUU: así ratificó su dominio

Suscríbete a nuestros canales

El deporte venezolano se viste de gala con un nuevo triunfo internacional, que conquista el atleta Arturo Hernández al ganar el Bicampeonato Mundial de Bowling en la desafiante categoría Súper Sénior.

La hazaña, compartida por la Federación Venezolana de Bowling (FVB), a través de sus redes sociales, se materializó en el marco del Campeonato Mundial celebrado en Reno, Nevada, Estados Unidos.

Con este logro el deportista no solo repite la gloria de la edición anterior, sino que inscribe su nombre con letras de oro en la historia del deporte nacional.

Un duelo final de alto calibre

El camino hacia la medalla de oro culminó con una emocionante final donde el venezolano Arturo Hernández demostró nervios de acero y precisión.

El representante de la Selección Nacional se impuso al experimentado competidor inglés Kim Johnson, asegurando la victoria y ratificando su dominio absoluto en la categoría Súper Sénior.

Este triunfo representa la revalidación del título mundial que ya ostentaba, confirmando su talento sobre los mejores del planeta.

Reconocimiento y orgullo nacional

La victoria generó una ola de celebración por parte de la Federación Venezolana de Bowling.

En un comunicado oficial, el ente federativo calificó el doble triunfo como un «orgullo nacional», resaltando la trayectoria, constancia y disciplina que definen la carrera de Hernández.

La FVB no dudó en destacar que, con este resultado, el atleta resalta el impacto positivo de su éxito en el panorama internacional.

La solidez del bowling venezolano

La FVB también extendió su felicitación a todos los integrantes del equipo, tanto hombres como mujeres, que a lo largo del año sumaron importantes triunfos, elevando el prestigio de Venezuela y de esta disciplina a nivel mundial.

Arturo Hernández ha participado en eventos internacionales importantes representando a Venezuela:

Campeonato Mundial IBF (Federación Internacional de Bowling) Sénior 2023:

Ganó una medalla de Bronce en la categoría "Grand Seniors Men Team" (Equipo de Hombres Súper Sénior).

También formó parte del equipo venezolano junto a Jorge Cegarra, mientras que la medalla de Plata en la categoría "Grand Seniors Men Doubles" fue ganada por la pareja venezolana de Jesús Olivares y Juan Barros.

