Duelos claves en la LVBP: los juegos para este viernes 24 de octubre

Tras una jornada de batazos en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que vio a Caribes de Anzoátegui despertar con una victoria, la acción no se detiene. Este viernes, 24 de octubre, la pelota caliente venezolana presenta cuatro emocionantes encuentros que prometen reacomodar la tabla de posiciones en el inicio de la temporada.

El enfrentamiento más destacado del día lo protagonizarán los Navegantes del Magallanes y los Cardenales de Lara, quienes se medirán a las 7:00 p.m. Magallanes, buscando salir del fondo de la tabla donde se encuentran, se enfrenta a unos Cardenales que luchan por consolidarse en los puestos de avanzada.

A la misma hora, en un clásico que siempre paraliza la capital, los Leones del Caracas chocarán contra los Tiburones de La Guaira. Ambos equipos, Leones y Tiburones, se encuentran en la mitad alta de la tabla, por lo que este duelo es crucial para definir quién se afianza en las primeras posiciones.

La jornada se completa con otros dos juegos programados para las 7:00 p.m. Los Bravos de Margarita se enfrentarán a los Tigres de Aragua.

Finalmente, las Águilas del Zulia recibirán a Caribes de Anzoátegui, un equipo que cortó su mala racha y demostró poder ofensivo en la jornada previa. Todos los encuentros iniciarán puntualmente a las 7:00 p.m.

Juegos programados para este 24 de octubre (todos a las 7:00 p.m.):

Águilas del Zulia vs. Caribes de Anzoátegui

Navegantes del Magallanes vs. Cardenales de Lara

Leones del Caracas vs. Tiburones de La Guaira

Bravos de Margarita vs. Tigres de Aragua

