Increíble: escultor vende estatua “invisible” por 17 mil dólares

Suscríbete a nuestros canales

El artista italiano Salvatore Garau vendió recientemente una obra de arte conceptual por 17.000 dólares, desafiando la noción tradicional de lo que constituye una escultura.

Titulada "Io Sono" (Yo soy), la pieza carece de forma física, existiendo solo en la mente y el concepto, refiere El Universal.

Este evento atrajo una considerable atención mediática global, especialmente después de que el perfil británico Pubity hiciera viral la noticia, alcanzando más de un millón de "me gusta" y poniendo la atención en el arte inmaterial.

Estatua “invisible”

Garau defiende que la obra está compuesta de "aire y espíritu", una idea que subraya la estatua invisible como un ejercicio de imaginación y percepción, más que de creación física.

La transacción resultó en que el comprador recibiera únicamente un certificado de autenticidad y la instrucción de exhibir la obra en un espacio vacío específico, de 1.5 metros por 1.5 metros.

Este documento legaliza la existencia de la estatua invisible y describe la pieza como una "escultura inmaterial para colocar en un espacio libre de cualquier obstáculo" con dimensiones variables.

Este formato de venta no es único, sino que es parte de una tendencia actual en el mercado del arte contemporáneo, donde el valor se adhiere al concepto y la narrativa de la obra, una dinámica importante para entender el valor del arte conceptual hoy en día.

La estimación inicial de la pieza, que oscilaba entre 12.000 y 16.000 euros, valida el interés económico en obras sin sustrato material.

Fuerza de la estatua

Garau afirma que es el vacío mismo lo que confiere la fuerza a su arte, sosteniendo que "la nada también es arte".

El artista explica que el espacio sin objeto físico es el que provoca la percepción, la reflexión profunda y, a menudo, la inquietud en el espectador.

Este acto de crear arte a partir de la ausencia se relaciona con movimientos contemporáneos que cuestionan el objeto y se centran en la experiencia.

Por lo tanto, el éxito de la estatua invisible no solo representa una venta notable, sino que también estimula un debate constante sobre los límites de la creatividad y la valoración en el mercado del arte moderno.