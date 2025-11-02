¡Nunca antes visto!: captan imágenes de un lince ibérico con una variación es su pelaje

Suscríbete a nuestros canales

Unas imágenes captadas recientemente en el marco del programa de seguimiento del lince ibérico (Lynx pardinus) han generado gran revuelo en la comunidad científica.

Por primera vez, se han registrado evidencias visuales de un ejemplar con una variación cromática en su pelaje nunca antes documentada en esta especie, la más amenazada de Europa.

Un Hallazgo de Gran Valor Genético

El lince ibérico es reconocido por su pelaje distintivo, densamente moteado, que le proporciona un camuflaje óptimo en la vegetación mediterránea.

El ejemplar avistado presenta un patrón de coloración atípico, que podría ser el resultado de una mutación genética o un fenómeno de despigmentación localizado.

Las imágenes muestran al felino con áreas de pelaje que se desvían de la tonalidad o el patrón habitual de manchas negras y pardas.

Este hallazgo es de suma importancia, ya que proporciona a los genetistas nuevos datos sobre la diversidad genética dentro de la población de linces, una especie que ha sufrido un severo cuello de botella genético debido a su casi extinción.

Los expertos están evaluando si se trata de un caso de leucismo parcial, un albinismo incompleto, o una variación melánica atenuada, fenómenos extremadamente raros en esta especie.

Implicaciones para la Conservación

Este "lince único" subraya la vitalidad y la complejidad genética que aún se conservan en la población, a pesar de los desafíos de la endogamia.

"Ver una variación de este tipo es extraordinario y nos recuerda que, a pesar de que hemos sacado a la especie de la extinción, todavía existen rasgos genéticos que están emergiendo y que deben ser estudiados con detenimiento," señaló un portavoz del programa de conservación.

El equipo de seguimiento ha implementado un protocolo especial para continuar monitorizando al ejemplar, asegurando su bienestar y estudiándolo de forma no invasiva.

Se espera que el estudio genético de muestras de pelo o excrementos del animal revele la causa exacta de esta coloración excepcional.

Visite nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube