¿De dónde viene la historia del Ratón Pérez?: así empezó esta tradición

Suscríbete a nuestros canales

El cuento del Ratón Pérez (o el Hada de los Dientes) es una tradición antigua que en los tiempos modernos se conserva, la cual poco a poco se va adaptando.

Esta practica opera como un mecanismo estandarizado para gestionar la pérdida de los dientes de leche en la infancia, presentando un regalo o un premio por él.

¿Dónde y cómo se originó la tradición del Ratón Pérez?

La historia cuenta que la tradición del Ratón Pérez nació en Madrid, España, hace más de 100 años, en 1894.

Se dice que, en su momento, el futuro rey de España, Alfonso XIII, cuando tenía ocho años, perdió su primer diente de leche y sintió miedo y extrañeza por la experiencia.

De tal manera, su madre, la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena, encargó una historia para consolarlo.

Así que el escritor y sacerdote jesuita Luis Coloma Roldán inventó el cuento de un ratón que vive en una caja de galletas e intercambia dientes por monedas.

Aunque el Ratón Pérez es el más conocido, la tarea de recoger dientes la comparte con el Hada Madrina de los Dientes.

¿Cómo se aplica en Venezuela?

En gran parte de Latinoamérica, la tradición se adoptó de España y se mantiene muy fiel al original. En Venezuela, se sigue al personaje clásico.

Al igual que en todo el mundo, la practica es la misma. Cuando a un niño se le cae un diente de leche, lo que suelen hacer es colocarlo con cuidado debajo de la almohada o en la mesita de noche antes de dormir.

Durante la noche, el "Ratón Pérez" hace su visita, recoge el diente, especialmente si está limpio y sano, lo cual es un incentivo para la higiene y lo reemplaza con dinero, que suele ser un billete.

Varios padres consultados señalan que si no dejan dinero ponen un regalo o un dulce, siempre con el objetivo de dejar un tipo de trueque, para que así el niño no atraviese por un impacto negativo tras la pérdida de un diente y lo vea como una ganancia.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube