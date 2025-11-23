¡Colapso inminente! Empresas de EEUU aseguran que las redadas paralizan construcciones claves en el sur

Suscríbete a nuestros canales

Empresas de la industria reportan un incremento visible en las afectaciones económicas derivadas de los operativos migratorios, reflejadas en obras inconclusas y una reducción alarmante de mano de obra calificada.

Las compañías del sector iniciaron reuniones con autoridades locales para solicitar medidas que permitan proteger la actividad en la región.

Según reporta el portal web de Univisión, la preocupación crece entre los empresarios, quienes señalan que la crisis se intensificó con la implementación de redadas frecuentes por parte de agentes federales, lo que ha llevado al borde de la quiebra a numerosos negocios.

En muchos casos, los retratos de obras abandonadas y la interrupción de proyectos se han convertido en una imagen diaria dentro del sector.​

Escasez de mano de obra y obras paralizadas

Los efectos más inmediatos han sido la falta de trabajadores y los cierres parciales de proyectos. Empresarios reportan que muchos empleados, temerosos de ser detenidos, han dejado de asistir a sus labores.

Las consecuencias incluyen pérdidas económicas significativas, atraso en la entrega de viviendas y obras públicas, así como mayores costos operativos.​​ Las operaciones migratorias se han concentrado en estados con alta concentración de trabajadores inmigrantes, como Texas, específicamente en regiones del sur.

Las asociaciones gremiales calculan que más del 50% del personal en el sector es inmigrante, y que el ritmo de construcción se ha reducido drásticamente. Empresarios insisten en la necesidad de revisar los operativos para evitar la parálisis total de la industria.​​

El llamado de los constructores es firme para que se enfoquen los operativos en la persecución de actividades delictivas y no en la fuerza laboral que sostiene gran parte del desarrollo económico de estas ciudades.

