Recomendaciones para venezolanos con TPS: la advertencia de abogado migratorio en EEUU

La Corte Suprema de Justicia respaldó la decisión del gobierno de Donald Trump para revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a miles de venezolanos.

Esta medida afecta a un total de 600.000 inmigrantes venezolanos que han recibido esta protección migratoria bajo el gobierno del entonces presidente Joe Biden.

El fallo del máximo tribunal desata un temor generalizado entre los migrantes, quienes ven la inminente deportación a Venezuela como una "catástrofe total". El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para evitar deportaciones a países que sufren desastres naturales o conflictos civiles.

¿Cuáles son las recomendaciones para venezolanos con TPS?

En medio del limbo legal, el abogado de inmigración Carlos Calzedilla tiene claras recomendaciones para venezolanos con TPS. El experto sugiere no bajar la guardia y continuar con otros procesos, como la solicitud de asilo, mientras se espera el fallo final de una corte de apelaciones sobre el TPS.

Calzedilla también recomienda asegurarse de tener toda la documentación personal y vehicular al día: "Si usted maneja, vamos a tener la registración del vehículo al día, vamos a tener nuestro seguro al día".

Además, insiste en tener a mano la documentación que pruebe que el TPS está "en trámite".

¿Cómo ha sido el proceso judicial del TPS bajo Trump?

El tema ha sido un extenso "tire y afloja jurídico" desde enero. En marzo, el juez de distrito Edward Chen determinó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actuó "con una prisa y de una manera sin precedentes". En mayo, la Corte Suprema revocó una orden preliminar que protegía a 350.000 inmigrantes.

Finalmente, en octubre, la Corte Suprema de Justicia detuvo la orden del juez federal que prohibía la terminación del estatus, declarando que "El mismo resultado al que llegamos en mayo es apropiado aquí". Este fallo detiene la orden preliminar que protegía a los venezolanos.

