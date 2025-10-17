Chicago ofrece hasta $5.000 en ayuda para estos residentes: descubre si eres elegible

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Servicios Familiares y de Apoyo de la Ciudad de Chicago (DFSS) está comprometido con el futuro educativo de sus residentes a través del Programa de Becas Community Services Block Grant (CSBG).

Este programa esencial brinda apoyo financiero, ofreciendo becas que van desde $1.000 hasta $5.000, para ayudar a los estudiantes de bajos ingresos a alcanzar sus objetivos de educación superior.

Los fondos se destinan a cubrir la matrícula y otras tarifas institucionales.

¿Qué es y cómo funciona la beca CSBG en Chicago?

El Programa de Becas CSBG del DFSS provee un apoyo económico vital a individuos de Chicago que demuestran necesidad financiera y aspiran a obtener títulos o certificaciones.

El DFSS administra directamente las becas, obteniendo la financiación a través de la Subvención en Bloque para Servicios Comunitarios, un esfuerzo federal-estatal diseñado para combatir la pobreza.

Los estudiantes elegibles reciben un pago único que aplican al semestre o trimestre de otoño para costear sus gastos académicos.

¿Cuáles son los requisitos para optar por la beca en Chicago?

Diversos estudiantes son elegibles, siempre que cumplan con criterios específicos. El programa está diseñado para residentes de la Ciudad de Chicago que deben, además, cumplir con las directrices de ingresos del programa (basadas en el tamaño del hogar).

Los solicitantes tienen que:

Ser residentes de la Ciudad de Chicago.

Estar matriculados a tiempo completo en una institución postsecundaria o programa de formación vocacional acreditado en el estado de Illinois para el semestre/trimestre de otoño.

Presentar un expediente académico oficial para validar la matrícula a tiempo completo.

Demostrar un logro académico sólido, potencial profesional y motivación educativa.

Proceso de solicitud para el éxito académico en Chicago

El DFSS facilita el proceso de aplicación, permitiendo que los interesados presenten su solicitud en línea durante el período de apertura de la convocatoria (las fechas cambian cada año; por ejemplo, en 2025 fue de junio a agosto).

Los aspirantes deben completar un formulario de solicitud y adjuntar la documentación necesaria, que incluye la prueba de ingresos de todos los miembros del hogar, la prueba de residencia en Chicago y la verificación de la matrícula.

Para aplicar y obtener información detallada y actualizada, los interesados deben visitar la página web oficial de la Ciudad de Chicago.

