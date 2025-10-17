Carolina del Norte ofrece hasta $15.000 a compradores de vivienda por primera vez: descubre los requisitos

Suscríbete a nuestros canales

Carolina del Norte está reforzando su compromiso con la vivienda asequible al poner en marcha programas sólidos a través de la Agencia de Financiamiento de la Vivienda de Carolina del Norte (NCHFA).

Esta agencia proporciona herramientas financieras clave que ayudan a más residentes a alcanzar el sueño de ser propietarios, centrándose en la asistencia para el pago inicial y en opciones hipotecarias que son más accesibles.

Estos servicios son una gran oportunidad para quienes compran su primera casa y también para los veteranos.

NC Home Advantage Mortgage: hipotecas con asistencia en Carolina del Norte

El pilar de esta estrategia es el programa NC Home Advantage Mortgage. Este ofrece hipotecas con tasa de interés fija a 30 años y permite a los solicitantes recibir hasta el 3% del monto del préstamo en asistencia para el pago inicial.

Esta asistencia funciona como un préstamo sin intereses que no requiere pago, y se perdona completamente después de 15 años de residencia en la propiedad.

¿Quiénes pueden aplicar y cuánto dinero pueden recibir para comprar viviendas asequibles en Carolina del Norte?

El programa está disponible para la mayoría de los compradores de vivienda. Sin embargo, los que compran su primera casa y los veteranos de las Fuerzas Armadas tienen la oportunidad de beneficiarse aún más a través del programa complementario NC 1st Home Advantage Down Payment.

Estos grupos pueden ser elegibles para recibir hasta $15.000 para el pago inicial y los costos de cierre, siempre que cumplan con ciertos requisitos y califiquen para la hipoteca NC Home Advantage Mortgage.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa de viviendas asequibles en Carolina del Norte?

Para acceder a estos programas, los solicitantes deben cumplir con varios criterios:

Ingreso: Deben estar dentro de los límites de ingresos establecidos, los cuales varían según el condado y el tamaño del hogar. La NCHFA establece límites máximos que los solicitantes deben consultar directamente en el sitio web oficial.

Puntuación crediticia: Los solicitantes deben satisfacer los requisitos de calificación crediticia y relación deuda-ingreso establecidos por los prestamistas participantes en el programa.

Residencia: La propiedad comprada debe ser la residencia principal del solicitante.

¿Cómo se realiza el proceso de solicitud?

El proceso para solicitar una hipoteca se lleva a cabo a través de una red de prestamistas hipotecarios que han sido aprobados por la NCHFA. Si estás interesado, aquí tienes los pasos a seguir:

Verifica tu elegibilidad: Usa las herramientas en línea de la NCHFA para comprobar tus límites de ingresos y obtener más información.

Contacta a un prestamista: Revisa la lista de prestamistas participantes y elige uno con el que trabajar para comenzar el proceso de hipoteca y solicitar asistencia para el pago inicial.

Completa la documentación: Tu prestamista te ayudará a navegar por toda la documentación necesaria para la aprobación del préstamo y la asistencia.

La NCHFA ofrece otro servicio para ser propietario de una vivienda en Carolina del Norte

Además de ofrecer préstamos hipotecarios y ayuda para el pago inicial, la NCHFA también se encarga del Crédito Fiscal NC Home Advantage, que puede ofrecer un alivio fiscal federal considerable para hacer que la compra de una casa sea más asequible.

La NCHFA invita a todos los residentes a visitar su sitio web y a aprovechar su Guía gratuita para la Propiedad de Vivienda, que les ayudará a entender mejor todos los pasos y beneficios que tienen a su disposición.

Esta información se basa en los programas administrados por la Agencia de Financiamiento de la Vivienda de Carolina del Norte (NCHFA) en el momento de esta publicación.

