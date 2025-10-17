Kit de emergencia en EEUU: descubra qué suministros necesita y cómo mantenerlo listo en todo momento

Suscríbete a nuestros canales

Las emergencias, como lo indica su nombre, son situaciones que pueden ocurrir en cualquier momento y requieren de una preparación previa, sobre todo en Estados Unidos (EEUU) donde hay ciertas temporadas y lugares que son más propensas a que ocurran eventos que pueden poner en riesgo su seguridad y la de sus familiares.

Desde el portal oficial de Ready.gov destacan que después de una emergencia, es posible que deba sobrevivir por su cuenta durante varios días.

Dependiendo del evento ocurrido, sobre todo en el caso de desastres naturales, es posible que las autoridades o rescatistas no logren llegar o dar con usted rápidamente.

Por lo que tener a la mano su propia comida, agua y otros suministros es vital.

Un kit de suministros de desastres es una colección de artículos básicos que su hogar puede necesitar en caso de una emergencia.

Esto es lo que debe incluir en su kit de suministros para desastres: lo infaltable

Los principales artículos recomendados son:

Agua: un galón por persona y día durante varios días, para beber y saneamiento

Alimentos: un suministro de alimentos no perecederos para, al menos, tres días

Una radio a pilas o a manivela, y una radio meteorológica de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) con tono de alerta

Linterna

Botiquín de primeros auxilios

Pilas o baterías de repuesto

Silbato para pedir ayuda

Mascarilla para polvo para ayudar a filtrar el aire contaminado, tijeras y una lona plástica y cinta adhesiva para armar un refugio en el lugar

Toallitas húmedas, bolsas de basura y precintos plásticos para higiene personal

Llaves o alicates para cortar los servicios públicos

Abrelatas manual para los alimentos

Mapas del lugar

Teléfono celular, cargadores y batería de repuesto

Tenga presente que los artículos deben estar guardados en bolsas de plástico herméticas y que el kit completo debe estar guardado en uno o dos contenedores fáciles de transportar, como recipientes de plástico o una bolsa de lona.

Artículos adicionales que puede ser útil incluir

Jabón, desinfectante para manos, toallitas desinfectantes para desinfectar superficies.

Medicamentos recetados

Medicamentos de venta libre, analgésicos, antidiarréicos, antiácidos o laxantes

Gafas graduadas y solución para lentes de contacto

Fórmula para lactantes, biberones, pañales, toallitas húmedas, ungüento para la dermatitis del pañal

Alimentos para mascota y agua adicional para su mascota

Dinero en efectivo o cheques de viajero

Documentos importantes de la familia, como copias de las pólizas de seguro, identificaciones y registros de cuentas bancarias, que deben guardarse electrónicamente o en un envase portátil impermeable

Un saco de dormir o una manta abrigada para cada persona

Muda completa de ropa adecuada para el clima y calzado resistente

Extintor de incendios

Fósforos dentro de un envase impermeable

Artículos femeninos y de higiene personal

Kits de cocina, vasos y platos de papel, toallas de papel y utensilios de plástico

Papel y lápiz

Libros, juegos, rompecabezas u otras actividades para niños

Consideraciones a tener en cuenta: mantenimiento y dónde debe ubicar su kit

Señalan que después de preparar su kit, no debe olvidarse de ellos, debe recordar realizar el mantenimiento regular de los suministros, de manera que esté listo para cuando lo necesite.

Por ejemplo:

Cambiar algunos suministros de acuerdo a la temporada, si es época de frío o de calor.

Reemplazar artículos vencidos según sea necesario.

En el caso de los documentos, incluir nuevos papeles importantes o las copias o originales de los más actualizados

Considere sus necesidades básicas y las de sus familiares, sobre todo en cuando a medicinas y alimentación en caso de ciertas condiciones.

Así como los documentos, las medicinas y la comida deben estar almacenadas en recipientes de plástico o de metal herméticamente cerrados.

Ubicación de su kit:

Casa: guarde el kit en un lugar designado, listo para cuando tenga que abandonar su hogar o resguardarse rápidamente.

Asegúrese de que todos los miembros de la familia sepan dónde se guarda el kit.

Considere si podría ser necesario contar con dos en el hogar, en el caso de que no pueda acceder a uno de los lugares escogidos.

Trabajo: esté preparado para refugiarse en el trabajo durante al menos unas 24 horas.

Su kit del trabajo debe incluir alimentos, agua, medicamentos y otras necesidades, al igual que calzado cómodo para caminar, almacenados en una caja “lista para llevar.”

Vehículo: en caso de quedar tirado en la carretera, guarde un kit con suministros de emergencia en su vehículo.

