Reglas de seguridad en Miami-Dade: lo que cambia para el uso de bicicletas eléctricas y patinetas

En una importante ciudad del condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos (EEUU), han empezado a regir nuevas normas para la seguridad de los peatones en las aceras, lo que impacta en ciertos usuarios.

Resulta que el Concejo aprobó una ordenanza de “micromovilidad” que regula el uso de scooters, bicicletas eléctricas y patinetas en toda la ciudad del Doral, con el objetivo principal de mejorar la seguridad vial y proteger a los peatones.

Esta regulación, que fue aprobada desde el 8 de octubre, fue impulsada por el concejal Rafael Pineyro debido al aumento de incidentes y las quejas vecinales obligaron a establecer límites.

Hay que tener en cuenta que, a pesar de estar activa, actualmente está en una fase inicial de educación sobre las normativas y de advertencia.

Puntos clave de la nueva ordenanza en Doral y su aplicación

Restricciones de Circulación

La regla más significativa es la prohibición de circular en zonas peatonales:

Prohibido en aceras y banquetas: los dispositivos ya no podrán circular libremente en las aceras o banquetas de la ciudad, donde pueden poner en peligro a los transeúntes, especialmente a la gente mayor.

Zonas de uso permitido: los vehículos de micromovilidad deben circular por las áreas designadas donde están permitidas las bicicletas, que generalmente incluyen:

- Carriles para bicicletas.

- Calles y carreteras con un límite de velocidad de 35 millas por hora (mph) o menos.

Disposiciones de seguridad y uso

La ordenanza establece varios requisitos obligatorios para la operación de estos dispositivos:

Luces obligatorias: los dispositivos deben estar equipados con luces frontales y traseras para ser utilizados durante la noche o en condiciones de baja visibilidad.

los dispositivos deben estar equipados con para ser utilizados durante la noche o en condiciones de baja visibilidad. Casco requerido para menores: si bien la ley estatal de Florida exige el uso de casco solo a menores de 16 años para bicicletas eléctricas, la ordenanza local refuerza la protección, y se recomienda su uso a todos los usuarios.

si bien la ley estatal de Florida exige el uso de casco solo a menores de 16 años para bicicletas eléctricas, la ordenanza local refuerza la protección, y se recomienda su uso a todos los usuarios. Un solo ocupante: solo se permite la circulación de una persona a la vez en cada patineta o scooter eléctrico.

solo se permite la circulación de una persona a la vez en cada patineta o scooter eléctrico. Respeto a las leyes de tráfico: los conductores de estos vehículos deben acatar todas las leyes de tráfico aplicables a los automóviles.

Sanciones y Multas

La nueva regulación permite a la Policía de Doral aplicar sanciones por incumplimiento.

Multas económicas: las multas por infracción a la ordenanza pueden ir desde $100 hasta $250 por cada caso de violación.

Campaña Informativa: la Ciudad de Doral ha anunciado que iniciará una campaña para educar al público sobre las nuevas reglas antes de que se impongan las multas de manera estricta.

