¡Atención, Nueva York! Este es el pronóstico del tiempo para el Día de Acción de Gracias

A diferencia de la imagen de una gran tormenta, las proyecciones a largo plazo del famoso Old Farmer's Almanac sugieren que, aunque Nueva York se librará de la "fuerte nevada" que afectará a las regiones del norte de Nueva Inglaterra y el Upper Midwest, las temperaturas sí bajarán considerablemente justo a tiempo para la festividad.

Se espera que el corredor Atlántico, que incluye a la ciudad, tenga cielos despejados y un frío intenso.

Según el pronóstico del Almanac para la semana de Acción de Gracias (22 al 30 de noviembre), la región del Corredor Atlántico, donde se ubica la ciudad de Nueva York, comenzará con un clima templado para luego sentir un fuerte descenso térmico hacia el día festivo.

Impacto en viajes y celebraciones familiares en Nueva York

Mientras que el pronóstico general de la temporada invernal 2025-2026 para la ciudad de Nueva York sugiere un invierno más seco y templado en comparación con otras regiones del estado, la semana del 27 de noviembre presentará condiciones gélidas.

El Almanac, con su tradición centenaria en predicciones climáticas, predice un escenario de clima seco y soleado en el sur del noreste, facilitando los desplazamientos, lo que contrasta con la posibilidad de nieve ligera en el norte de Nueva Inglaterra.

No obstante, la caída brusca de las temperaturas obliga a residentes y visitantes a extremar precauciones.

La voz activa del pronóstico advierte: “Abríguese; es más frío que el promedio”, específicamente para la región Noreste.

Los ciudadanos deben tomar medidas preventivas contra el frío intenso, especialmente si planean asistir a eventos al aire libre o viajar por carretera.

Recomendaciones a tener en cuenta en caso de nevada durante el Día de Acción de Gracias en Nueva York

Aunque parece que la amenaza de una gran tormenta de nieve se concentra más al norte y en las áreas interiores del estado de Nueva York, el drástico cambio en el clima exige que nos preparemos de inmediato.

Las autoridades de la ciudad de Nueva York ya están instando a los residentes a revisar sus sistemas de calefacción y a vestirse en capas para combatir el frío.

Los viajeros que planeen usar los aeropuertos y carreteras de la zona deben mantenerse al tanto de los boletines meteorológicos de última hora.

La predicción de cielos despejados es una buena noticia para el tráfico aéreo, pero el viento helado podría hacer que la espera sea bastante incómoda.

Lo que es seguro es que el frío extremo se apoderará de la ciudad de Nueva York durante el Día de Acción de Gracias, lo que obligará a todos a abrigarse bien y a priorizar el calor en sus celebraciones.

