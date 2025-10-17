Servicio postal de EEUU ajusta sus tarifas para la temporada navideña: enviar regalos será más costoso

Suscríbete a nuestros canales

El portal Reader’s Digest explica que el 5 de octubre, los envíos se encarecieron mucho, pero al haber pasado desapercibido este cambio, es probable que los usuarios se lleven una sorpresa al enviar sus regalos.

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) aplicó un aumento temporal en sus tarifas a partir de octubre de 2025, con el fin de cubrir los costos adicionales durante la temporada alta navideña.

De acuerdo con el comunicado de la agencia, este incremento busca garantizar un servicio eficiente y sostenible durante los meses de mayor demanda postal.

¿Cómo afecta este cambio?

Este cambio temporal en los precios no solo afecta al usuario común, sino a los minoristas, pues al comprar a una empresa que envía sus productos por USPS, también deberán aumentar el precio del envío.

El ajuste forma parte del plan decenal Delivering for America, que tiene como objetivo fortalecer la red nacional de correo y paquetes, asegurando entregas al menos seis días a la semana de forma rentable.

En este sentido, se incluyen los comerciantes: Priority Mail Express (PME), Priority Mail (PM), USPS Ground Advantage y Parcel Select.

Cabe recalcar que las tarifas navideñas no aplicará para todos los servicios.

¿Qué tanto aumentarán los precios?

Los aumentos varían según el tipo de servicio, la zona de destino y el peso del paquete:

Si se envía un paquete con el servicio Priority Mail o USPS Ground Advantage dentro de las zonas 1 a 4 , serán 40 centavos para paquetes de hasta 3 libras (1.360 kilos). El aumento sería de hasta $ 3 para paquetes de entre 9 a 31 kilos.

dentro de las , serán 40 centavos para paquetes de hasta 3 libras (1.360 kilos). El aumento sería de hasta El correo prioritario para zonas a más de 967 kilómetros del punto de envío sufrirá un aumento de 90 centavos para paquetes de hasta 1,3 kg y un aumento de $ 7 para paquetes entre 11 y 31 kg.

sufrirá un aumento de 90 centavos para paquetes de hasta 1,3 kg y un aumento de El servicio de correo prioritario mostrará aumentos de precio que variarán entre $ 1,10 y $ 16 , todo dependerá de la distancia que recorrerá el paquete, el tamaño y el peso.

, todo dependerá de la distancia que recorrerá el paquete, el tamaño y el peso. No existe un precio máximo en el servicio de USPS, pero sí un tamaño máximo de envío. Por otra parte, se aplicarán cargos adicionales si el paquete está por encima de los 330 cm de longitud y circunferencia combinadas.

Con estas medidas, el servicio busca asegurar la sostenibilidad financiera de la red postal más grande del país, según lanación.

