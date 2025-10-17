ICE al acecho: detienen a un indocumentado que era parte de la Policía de Chicago

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestó en Chicago a Radule Bojovic, un oficial novato del Departamento de Policía de Hanover Park, al que acusa de residir sin documentos en el país.

El operativo fue realizado el miércoles como parte de la Operación Midway Blitz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS),según informa EFE.

En el procedimiento se encontró que Bojovic, un ciudadano de Montenegro, ingresó a Estados Unidos con una visa de turista B-2 en 2015 y permaneció en el país sin autorización legal.

Bojovic se encontraba cumpliendo su entrenamiento en el campo con el departamento, generando una incógnita importante sobre cómo logró pasar las rigurosas revisiones de antecedentes y seguridad que un cuerpo policial exige para contratar y entrenar a sus agentes.

Críticas

Tras el arresto, la secretaria del DHS, Kristi Noem, aprovechó la situación para criticar al gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, por su negativa a desplegar la Guardia Nacional, y atacó directamente las leyes santuario del estado.

Adicionalmente, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, intensificó la retórica al describir el hecho como un "delito grave" por la posesión de un arma de fuego por parte de un indocumentado.

También cuestionó la decisión del Departamento de Policía de Hanover Park de otorgar una placa a un "inmigrante ilegal delincuente".

Este caso ocurre poco después de que agentes de ICE detuvieran a Ian Andre Roberts, el superintendente del distrito escolar más grande de Iowa. Roberts es acusado de vivir ilegalmente en el país desde principios de siglo, quien después enfrentó cargos por delitos relacionados con armas de fuego.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.