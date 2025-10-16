Crisis migratoria: Madre venezolana suplica que le permitan traer a su hijo de 10 años

Suscríbete a nuestros canales

Adelaida Fonseca, ciudadana venezolana, fue deportada hace un mes desde Estados Unidos (EEUU) a Venezuela, y ahora vive un drama familiar. La madre clama por recuperar a su hijo menor, Santiago, de 10 años, quien quedó separado de su núcleo familiar en medio de esta compleja situación.

Adelaida y su familia habían permanecido en Lubbock, Texas, por dos años. La deportación de Adelaida se ejecutó a pesar de que la madre tenía una petición de asilo en curso. En un desesperado llamado, la madre suplica apoyo a las autoridades para reunificarse con su hijo menor.

¿Cuál es la situación de la familia del menor?

Según relata la venezolana en una entrevista a Univision, que el padre de Santiago y su hermano mayor, de 20 años, también fueron detenidos por las autoridades migratorias. Ambos enfrentan ahora una inminente deportación a Venezuela en los próximos días.

Tras la detención de Adelaida, el menor quedó inicialmente al cuidado del padre y el hermano, pero ahora está con unos vecinos. La madre teme que Santiago, quien fue operado de ambas rodillas en EEUU por una grave deformación, sea asignado a una familia sustituta.

¿Qué se sabe sobre la salud y los motivos del viaje?

Una de las razones principales por las que la familia migró a EEUU fue la necesidad de atención médica para Santiago. Los médicos le corrigieron la deformación de sus rodillas, y el niño quedó "perfecto" después de dos operaciones.

Adelaida trata de mantenerse en contacto con su hijo, lo llama a diario varias veces para darle ánimo y esperanza de que pronto estarán juntos. La madre suplica por una solución que proteja el bienestar del niño.

El caso migratorio de esta madre venezolana que fue deportada y su hijo permanece en EEUU no es aislado, pues existen varias decenas de casos de niños separados.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube