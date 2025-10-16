Niveles de prioridad del ICE para capturar inmigrantes: conozca los perfiles más buscados por las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentará su control en las redes sociales con una nueva estrategia: creará dos equipos de vigilancia.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos están buscando contratar a decenas de analistas para recabar información personal a través de publicaciones en las disintas redes sociales.

El objetivo es detectar y detener migrantes que, según consideren, representen una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El ICE contrata personal

El encargo es una operación de vigilancia constante, las 24 horas del día, utilizando la última tecnología, incluyendo inteligencia artificial, que respalde los esfuerzos para incrementar las deportaciones.

ICE busca armar dos centros de monitoreo de redes sociales para localizar migrantes ilegales.

De acuerdo con los registros de contratación federal, actualmente el ICE busca proveedores privados para llevar adelante el programa de vigilancia en un centro de identificación de Vermont y en otro de California.

Donald Trump ha prometido deportaciones masivas y ha establecido cuotas de arrestos diarios de, según numerosos reportes, hasta 3.000 detenciones por jornada, cifra que hasta el momento, nunca ha sido alcanzada.

según informó Wired, la instalación de Vermont prácticamente pasa desapercibida, pero maneja las investigaciones de toda la zona este del país norteamericano.

Esto ha puesto en alerta a defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes por los riesgos que presenta esta práctica a la libertad de expresión, la privacidad y la democracia.

Cómo será el trabajo de los investigadores

Los equipos de vigilancia seguirán:

Urgente : se trata de los casos que amenacen a la seguridad nacional como de terrorismo interno o internaciona. Tendrán 30 minutos para buscar información.

: se trata de los casos que amenacen a la seguridad nacional como de terrorismo interno o internaciona. Tendrán 30 minutos para buscar información. Alto : personas condenadas por tres o más delitos graves, independientemente de su gravedad. El plazo será de una hora.

: personas condenadas por tres o más delitos graves, independientemente de su gravedad. El plazo será de una hora. Normal : migrantes condenados por un delito no violento o por un delito menor. Tres horas de rastreo.

: migrantes condenados por un delito no violento o por un delito menor. Tres horas de rastreo. Bajo: condenado por un delito menor, no violento pero con un historial de arrestos significativo. Tendrán ocho horas para la localización o búsqueda de datos.

