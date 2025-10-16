Imputan a exasesor de Trump por uso indebido de documentos clasificados: ¿Qué información comprometida manejaba?

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves, un gran jurado de Estados Unidos (EEUU) imputó a John Bolton, antiguo asesor de política exterior de Donald Trump y uno de los críticos más visibles del presidente estadounidense, por supuestos delitos relacionados con su gestión de documentos clasificados.

De esta manera, Bolton se convierte en el tercer enemigo de Trump que se presenta ante la justicia en tres semanas, refiere El País.

El exfuncionario fue imputado por 18 cargos: 10 de retención de informaciones relacionadas con la seguridad nacional y 8 de transmisión de esas informaciones.

Documentos judiciales publicados el mes pasado ya habían revelado que Bolton se encontraba bajo investigación por posible manejo indebido de documentos clasificados.

Según la cadena CNN, estas acusaciones se relacionan con una cuenta de correo electrónico en un servidor comercial en la que el antiguo consejero de Seguridad Nacional se autoenviaba notas, en estilo como el de un diario, sobre sus actividades en la Administración Trump.

De acuerdo con los pliegues del caso, entre los documentos clasificados también se encuentran fuentes confidenciales, incluidos agentes sobre el terreno, así como datos de inteligencia recopilados sobre líderes extranjeros, y material que aborda planes de ataques extranjeros.

Al menos un documento incluía datos sobre los planes de un enemigo para atacar a militares estadounidenses en otro país. Mientras que dos detallaban acciones encubiertas acometidas por Estados Unidos.

Como parte de la investigación contra Bolton, el FBI había registrado a finales de agosto la vivienda en Bethesda (Maryland) y la oficina en Washington del antiguo consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, reconvertido en comentarista y uno de los críticos más ubicuos del presidente estadounidense en los medios de comunicación.