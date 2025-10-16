Homenaje artístico y de fe: el mural de José Gregorio Hernández que une a esta comunidad de Florida

Suscríbete a nuestros canales

La figura de José Gregorio Hernández se multiplica en imágenes y colores en la fachada principal de una iglesia del sur de Estados Unidos: La Catedral de St. Mary ubicada en 7525 NW 2da avenida de Miami, FL 33150.

Las escenas plasmadas muestran distintos rostros del beato venezolano, en un homenaje creado por el artista plástico Eduardo Sanabria, conocido como EDO.

De acuerdo con la información publicada en el portal web de la Catedral, el proyecto nació de la iniciativa de los fieles, quienes quisieron rendir tributo al que pronto será proclamado santo. La obra, combina el arte pop y la espiritualidad, y muestra a Hernández como médico, científico y hombre de fe.

Diversos rostros de un mismo mensaje

Sanabria explicó que cada arco de la estructura propone una lectura distinta de la vida del beato, resaltando su entrega al estudio, al trabajo y al servicio del prójimo:

“Se realizó en homenaje a nuestro santo, se pintaron más de 1,800 pies cuadrados de pared, durante más de un mes de trabajo comunitario. Esto solo se logró gracias al apoyo de toda la comunidad de esta parroquia”, publicó EDO en sus redes sociales.

Ana Padrón, feligresa de la parroquia, al contemplar las diversas imágenes, expresó.

“El hombre de fe es la imagen que más me conmueve, porque refleja lo que necesitamos para alcanzar la paz en nuestro país”, expresó la feliz Ana Padrón, quien manifestó su alegría por lo que esta canonización representa para los venezolanos.

Comunidad unida por la devoción

Fue después de una serie de reuniones parroquiales que se determinaron el lugar del mural, el cual adorna ahora la entrada principal del templo St. Katharine Drexel, en Weston, Florida . Allí, los feligreses celebraron su inauguración, como antesala a la canonización del médico venezolano, programada para el 19 de octubre de 2025 por Su Santidad León XIV.

El párroco, padre Omar Ayubi, indicó que la iniciativa busca promover el conocimiento sobre la vida del nuevo santo y dejar testimonio de fe entre los devotos. La parroquia cuenta además con una reliquia de primer grado de José Gregorio Hernández, abierta a la veneración del público.

El mural se ha convertido en punto de encuentro para la comunidad latinoamericana, que considera esta obra un reflejo de unidad y de identidad compartida más allá de las fronteras. Muchos fieles migrantes, expresan su emoción al ver cómo la devoción por José Gregorio se expande y conecta con personas de distintas nacionalidades.

