¿Dónde ver gratis la canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles?

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Este domingo 19 de octubre el Doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles serán canonizados oficialmente en una solemne ceremonia presidida por el papa León XIV en la Plaza San Pedro del Vaticano.

La celebración comenzará a las 4:00a.m. hora Venezuela, y marcará un antes y un después en la fe y la devoción del pueblo venezolano.

¿Dónde ver en vivo la canonización?

Meridiano Televisión se une a este acontecimiento religioso transmitiendo en vivo y en directo desde el Vaticano, con una antesala especial a las 4:00a.m. La señal también estará disponible, gratis, por el streaming de meridiano.net/meridianotv y 2001online.com

La canonización de José Gregorio Hernández, el “Médico de los Pobres”, y de Carmen Rendiles, fundadora de las Siervas de Jesús, representa un reconocimiento mundial a la santidad, el servicio y la fe del pueblo venezolano.

No te pierdas esta transmisión especial por Meridiano Televisión y sé testigo de cómo Venezuela.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube