Celebrarán misas en honor a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en Las Vegas: fechas y horarios

Suscríbete a nuestros canales

La canonización de José Gregorio Hernández ha motivado a la comunidad católica a organizar una serie de misas en su honor. Fieles y devotos se preparan para participar en estos servicios religiosos, que buscan rendir tributo a la figura del reconocido médico y beato venezolano.

Según información publicada en el portal web de Telemundo Las Vegas, los actos litúrgicos se realizarán durante el fin de semana, permitiendo a los asistentes unirse en oración y agradecimiento por la canonización de Hernández.

La noticia ha generado expectativa entre los creyentes, quienes consideran este evento como un momento significativo para la comunidad.

Previo a la canonización, el sábado 18 de octubre, será develado un retrato de de José Gregorio Hernández hecho por Teresa Ochoa, una artista venezolana, residente en Las Vegas en la iglesia Santa Ana, en la eucaristía de las 6:00 p.m. oficiada por el Padre José Gregorio León.

Esta pieza será presentada durante la eucaristía del sábado, en una ceremonia que contará con la presencia de miembros destacados de la comunidad.

Las misas en español se celebrarán en distintos horarios para facilitar la asistencia de los fieles. Los servicios religiosos están programados para el sábado y el domingo, en la Iglesia Católica Santa Ana, ubicada en el 1901 South Maryland Parkway.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube