Honor a Venezuela: así son los tapices de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano para su canonización

En las últimas horas, salieron a la luz los tapices de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano y que se exhibirán para su próxima canonización.

A través de sus redes sociales, el director ejecutivo de la Asociación Civil Misericordiane y diputado de la Asamblea Nacional compartió las imágenes desde el Vaticano.

Así son los tapices de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano para su canonización

Estas imágenes se exhibirán en la plaza de San Pedro para la misa que eleva a los venezolanos a los altares.

Venezuela celebrará la canonización de los dos primeros santos venezolanos el próximo 19 de octubre en Roma, mientras que la conmemoración en el país tendrá lugar el próximo 25 de octubre en el Estadio Monumental de Caracas. Se trata de José Gregorio Hernández y Carmen Elena Rendiles.

Debido a la diferencia de horarios entre Roma y Caracas, este sábado se celebrará la víspera de la canonización, mientras que en todo el país habrá una vigilia nacional con transmisión en vivo de la ceremonia.

Por otra parte, la misa central se celebrará en la Iglesia de La Candelaria. La transmisión en vivo a las 3:00 a.m. con retransmisión a las 6:00 a.m.

