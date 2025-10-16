El acto inofensivo que cuesta cientos de dólares en Texas: de qué trata la infracción y cuáles son las multas

Suscríbete a nuestros canales

En Texas, una acción aparentemente simple puede ser considerada una infracción grave si pone en peligro a otros usuarios de la vía (como ciclistas o peatones).

Esta ley, a menudo desconocida por los conductores, destaca la necesidad de tener conciencia situacional y extremar la precaución al entrar o salir del automóvil para prevenir accidentes, informó El Mañana.

¿De qué trata la infracción?

La legislación, contenida específicamente en el Capítulo 545 del Código de Transporte de Texas, está diseñada para ser un escudo contra estos accidentes evitables, que se dan cuando se abre la puerta del vehículo.

Sin embargo, la rutina, la distracción o la simple ignorancia de la normativa convirtieron esta disposición en una de esas reglas inusuales que pueden resultar en multas.

¿Cuáles son las multas por cometer la imprudencia?

En ciudades como Fort Worth y Arlington superan los $189 y $200 dólares, respectivamente. Aunque la sanción máxima de $200 pueda parecer un inconveniente menor comparado con otras multas de tráfico, su impacto económico es real.

La variabilidad del costo entre municipios, como los $189 en Fort Worth o los $203 en Arlington, demuestra que las autoridades locales no toman a la ligera la creación de un peligro en la vía.

Además del pago inicial, la infracción abre la puerta a una potencial responsabilidad legal mucho mayor si el descuido culmina en un accidente, con daños a la propiedad o, peor aún, lesiones personales graves a terceros.

Riesgo legal y lesiones graves

La ley se enfoca en la prevención de impactos con usuarios más vulnerables de la carretera.

Un ciclista que circula cerca, o un motociclista que pasa, no tienen tiempo de reaccionar ante una puerta abierta repentinamente, lo que convierte la colisión en un evento de alta probabilidad de lesión.

Los expertos en seguridad vial insisten en la necesidad de verificar siempre el entorno antes de la apertura, utilizando el método de abrir la puerta con la mano más alejada (a menudo llamado el "Dutch Reach" o Alcance Holandés) para forzar un giro del cuerpo que impulse al conductor a revisar el espejo lateral y el ángulo muerto.

El costo oculto de las multas en Texas

La multa por abrir la puerta descuidadamente no es la única carga financiera que enfrentan los conductores de Texas. El estado posee una variedad de infracciones comunes que, aunque punibles con multas de bajo perfil ($25 a $500 para delitos menores de Clase C), tienen consecuencias más profundas.

El exceso de velocidad, el uso del teléfono móvil sin manos libres y el no uso del cinturón de seguridad se encuentran entre las más frecuentes.

El verdadero golpe para los residentes proviene del sistema de puntos y los recargos del estado. La acumulación de puntos por infracciones en movimiento (dos puntos por violación, tres si hay un accidente) puede llevar a la suspensión de la licencia.

Peor aún, las multas impagas o la falta de comparecencia ante el tribunal a menudo resultan en el programa "OmniBase" del Departamento de Seguridad Pública de Texas, que coloca una retención en la licencia.

Esta retención puede forzar a los ciudadanos con dificultades económicas a entrar en un ciclo de deuda creciente, con dificultades para encontrar trabajo, pues en Texas no contar con una licencia de conducir válida es un obstáculo significativo para la movilidad y la estabilidad financiera.

Además, cualquier infracción de tráfico, incluso una aparentemente menor como la apertura imprudente de una puerta, se registra y puede ser utilizada por las compañías de seguros.

Las aseguradoras ven a los conductores con historial de multas como un mayor riesgo, lo que se traduce en cientos de dólares adicionales al año, afectando directamente el presupuesto familiar.

