¿Tienes problemas con el pago del trámite del pasaporte? Experto del Saime hace estas recomendaciones

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) ha reconocido los desafíos que enfrentan algunos usuarios al intentar completar el pago en línea de las tasas para la emisión o prórroga del pasaporte.

Ante esta situación, la Coordinación de Atención al Ciudadano (CAC) de la institución ha emitido recomendaciones esenciales para abordar las fallas y garantizar la correcta validación de la transacción.

Los problemas de pago suelen estar vinculados a fallas en la sincronización con las plataformas bancarias o errores en el proceso de verificación de datos del usuario.

Causas principales de pagos no reflejados y soluciones directas

Un experto del SAIME de la Coordinación de Atención al Ciudadano detalló las dos causas más comunes por las cuales un pago exitoso no se refleja en el sistema y la acción correctiva a seguir:

Pago desde Cuentas de Terceros:

"Por lo general, al realizar los pagos, en el sistema no se reflejan porque probablemente la persona pagó desde una cuenta que no le pertenecía", explicó el experto.

Se debe acudir al área de Atención al Ciudadano para realizar la verificación del pago y revisar la cuenta desde la cual se efectuó la transferencia.

Pago de Menores desde el Usuario del Padre:

Los pagos de menores de edad que aún no tienen su registro creado son cancelados desde el usuario del representante. "Es un pago que hay que transferir al usuario del menor", detalló el funcionario.

Los padres deben dirigirse a las oficinas de ATC para realizar el proceso de transferencia del pago al usuario del menor y que este pueda ser validado correctamente.

Horarios y atención en la Coordinación al Ciudadano

Para resolver este tipo de inconvenientes, los usuarios deben acudir a las oficinas de Atención al Ciudadano (ATC).

El horario de atención será de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, atendiendo a los usuarios por estricto orden de llegada hasta la hora que se logre atender al último ciudadano en cola.

Se exhorta a los usuarios a seguir estas indicaciones y acudir con los comprobantes de pago para agilizar el proceso de verificación.

Costos del pasaporte habilitado

Los precios de este pasaporte varían según la edad del solicitante. El Saime establece los montos en bolívares, que equivalen a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Para niños desde los 3 meses hasta los 3 años, el costo es de 290 dólares .

. Para niños y adolescentes de 3 años hasta los 17 años y 11 meses, el precio es de 310 dólares .

. Para adultos mayores de 18 años, el pasaporte cuesta 350 dólares.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube