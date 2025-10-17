Atentos a la fecha de la lotería de visas 2027: conoce los nuevos requisitos de la convocatoria

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Estados Unidos (EEUU) se prepara para abrir la convocatoria del Programa de Visados de Diversidad 2027, conocido popularmente como la lotería de visas.

Cada año, el gobierno "sortea" hasta 55,000 visas de inmigrante para ciudadanos de países con bajas tasas de migración a EEUU.

La convocatoria para 2027 se abrirá, previsiblemente, en 2025. El Departamento de Estado confirmó que el programa continuará, pero los participantes deben estar atentos a la fecha de la lotería de visas 2027 y a los nuevos requisitos.

¿Cuándo se abre oficialmente la convocatoria para la Lotería de Visas 2027?

En años anteriores, la convocatoria para la lotería de visas ha comenzado a recibir solicitudes a principios de octubre y cierra alrededor de la primera semana de noviembre. Sin embargo, el Departamento de Estado aún no ha confirmado las fechas oficiales para el periodo de inscripción de 2025.

Un portavoz de la agencia declaró al Washington Examiner, que el programa está establecido por ley. "Anunciaremos las fechas de registro y otros detalles cuando estén disponibles", afirmó la agencia.

¿Cuáles son los nuevos cambios en los requisitos del programa?

El Departamento de Estado confirmó que habrá cambios en el proceso de admisión al programa de visas. Entre las propuestas anunciadas por la administración Trump está requerir que los participantes tengan un pasaporte válido al momento de realizar la solicitud.

Adicionalmente, el gobierno estadounidense anunció que impondría una tarifa de registro de un dólar ($1) a todos los solicitantes. Estos cambios buscan asegurar la eficiencia del proceso.

¿Quién es elegible para participar en el sorteo de visas?

El Departamento de Estado publica anualmente una lista de países elegibles y no elegibles. Los países no elegibles son aquellos que registraron más de 50.000 nativos que emigraron a EEUU en los cinco años anteriores.

Además de ser ciudadano de un país elegible, los solicitantes deben cumplir con dos requisitos, según usa.gov: tener 12 años de educación primaria y secundaria o su equivalente, o poseer experiencia laboral calificada.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube