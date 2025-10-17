Nueva York lanza paquete de vivienda: conoce cómo impulsará la compra de viviendas y aumenta beneficios para inquilinos

Suscríbete a nuestros canales

La Gobernadora Kathy Hochul ha firmado un ambicioso paquete de leyes que busca estabilizar el mercado de vivienda en Nueva York.

Esta nueva legislación trae consigo medidas pensadas para aumentar las oportunidades de ser propietario de una vivienda, al mismo tiempo que refuerza de manera significativa las protecciones ya existentes para millones de inquilinos en todo el estado.

La administración estatal está tomando estas acciones en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre la asequibilidad y la falta de viviendas.

Medidas para fomentar la propiedad de vivienda en Nueva York

El paquete legislativo impulsa varios proyectos de ley que buscan facilitar el acceso al sueño de ser propietario, especialmente para las comunidades históricamente desfavorecidas.

Los organismos estatales ahora deben mejorar la divulgación sobre los programas de asistencia hipotecaria y ayuda para el pago inicial ya disponibles.

Esta medida busca asegurar que más neoyorquinos elegibles conozcan y utilicen los recursos existentes para la compra de una primera casa.

Una ley clave aborda la discriminación en la vivienda, imponiendo nuevas responsabilidades a las entidades para combatir las prácticas injustas basadas en la fuente de ingresos del comprador potencial.

Adicionalmente, la legislación de Nueva York implementa controles más estrictos y penalizaciones mayores para disuadir el fraude hipotecario, un esfuerzo directo para proteger a los compradores vulnerables y mantener la integridad de las transacciones inmobiliarias.

Estos cambios buscan nivelar el campo de juego en el competitivo mercado inmobiliario.

Fortalecimiento de las protecciones para inquilinos en Nueva York

En el mundo del alquiler, este nuevo paquete trae consigo garantías frescas que buscan equilibrar la balanza entre arrendadores y arrendatarios.

Uno de los aspectos más destacados es la limitación de los depósitos de seguridad. La ley establece un límite máximo sobre cuánto puede exigir un propietario como garantía, lo que alivia la carga financiera inicial que enfrentan los inquilinos.

Además, la legislación refuerza la protección contra desalojos injustificados. Ahora, los inquilinos cuentan con más tiempo para responder y nuevos procedimientos para impugnar desalojos que consideren inapropiados.

También, la normativa estatal extiende los plazos de notificación para aumentos de alquiler o la no renovación de contratos.

Los propietarios deben avisar con más antelación sobre estos cambios, lo que brinda a los arrendatarios un margen de maniobra crucial para planificar sus finanzas y, si es necesario, buscar un nuevo hogar.

El objetivo de esta sección es salvaguardar la estabilidad residencial frente a las presiones del mercado.

