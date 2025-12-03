Bad Bunny en el Super Bowl. ¿Cuándo y dónde verlo gratis en Venezuela?

Suscríbete a nuestros canales

Por tercer año consecutivo el canal de los especialistas en deportes transmitirá de forma gratuita en señal abierta el Super Bowl, el evento deportivo más esperado del año. Los fanáticos también podrán disfrutar la señal en HD a través de Simpleplus, Inter Go, Netuno Go y AbaTV Go, garantizando máxima calidad de imagen desde cualquier dispositivo. Aparta la fecha, porque el 9 de febrero tienes una cita imperdible.

Ellos cantarán en el Super Bowl

La edición 2026 del Super Bowl promete emociones dentro y fuera del campo. Charlie Puth interpretará el Himno Nacional de Estados Unidos, mientras que Brandi Carlile dará voz a America the Beautiful. Además, Coco Jones cantará Lift Every Voice and Sing, conocido como el himno de la comunidad afroamericana. En el medio tiempo, el espectáculo será histórico: Bad Bunny encenderá el estadio con un show completamente en español, marcando un precedente en la NFL. El conejo malo ha dado mucho de qué hablar desde su confirmación. Inclusive, el presidente de los Estados Unidos afirmó no saber quién era. Lo ames, o no, todos verán su show.

Meridiano se prepara para el evento del año

Como ya es tradición, Meridiano Televisión prepara sorpresas especiales y activaciones en la calle en diversos locales. Los especialistas en deportes estarán compartiendo con la afición, transmitiendo en vivo desde un reconocido local caraqueño y entregando premios y experiencias únicas para los seguidores del fútbol americano en Venezuela.

¿Quiénes jugarán en el Super Bowl?

El camino al Super Bowl 2026 está cada vez más cerca. La ronda regular está por terminar, y el 9 de febrero el mundo se paralizará. No te pierdas cada semana los mejores juegos con transmisiones exclusivas de la temporada NFL 2025-2026. Toda la emoción, estadísticas, análisis y partidos en vivo estarán disponibles en la pantalla que une a los fanáticos del deporte en Venezuela. Y los lunes, a las 7:00p.m. Zona Touchdown con el mejor resumen de las jornadas.

¡Prepárate para vivir el Super Bowl 2026 en grande por Meridiano Televisión!

