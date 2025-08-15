Descubren a ladrón de tabaquería por una foto de su ropa interior: así capturaron al sospechoso

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre quedó condenado a siete años de prisión, como responsable por un robo armado en Nueva York. Su captura se logró luego de que las autoridades obtuvieran un particular pista: su colorida ropa interior.

La condena de Fathy Hussein, de 32 años, se dictó en el Tribunal Federal de Brooklyn. De acuerdo con los registros del caso, las autoridades descubrieron que se trataba del ladrón de una tabaquería, tras encontrar una imagen de seguridad en la cual quedaron expuestos sus boxers multicolores.

Localizan al sospechoso por su ropa interior

A pesar de que el asaltante llevaba una máscara cuando cometió el robo, sus pantalones caídos dejaron al descubierto su llamativa ropa interior, publicó El Diario NY.

Un informante anónimo llamó a la policía para reportar que los bandidos intentaban vender su botín a poco más de un kilómetro de distancia. Asimismo, reveló la cuenta de Instagram de Hussein.

El ladrón y sus cómplices sustrajeron unos tres mil dólares en efectivo y 1 mil en mercancía. Las cámaras de la tienda captaron todo el crimen, además de la ropa interior colorida de Hussein, que llevaba la letra R en blanco y el año 1990 en grandes números amarillos.

Sentenciado a siete años de cárcel

Detectives del Departamento de Policía de Nueva York ubicaron el nombre y la foto de Hussein en Instagram. En una foto publicada en su perfil, el acusado vestía el mismo pantalón y la ropa interior que utilizó durante el robo.

Hussein resultó detenido en noviembre de 2023. Finalmente, el 29 de abril de 2025 se declaró culpable de posesión y porte de arma de fuego durante un delito violento. Autoridades acordaron la condena de siete años de prisión.

