¡Lo último! Nueve heridos tras colisión de transporte público contra un árbol en Chacao

Este miércoles 13 de agosto, se registró un accidente en la Avenida Tamanaco de El Rosal; una unidad de transporte público colisionó con un árbol frente al Hotel Lido.

A través de redes sociales, autoridades locales informaron algunos detalles del siniestro que ocurrió aproximadamente a las 9:07 de la mañana.

"Nuestros funcionarios de @pc_chacao, @saludchacaooficial y @policiachacao atendieron y trasladaron a 9 lesionados a la sede de Emergencias de Salud Chacao, ubicada en El Rosal.

Seguimos #TrabajandoXChacao para brindar resguardo, protección y atención oportuna a nuestros vecinos y visitantes", escribió en su cuenta de Instagram Luis Gonzalo Fernández, Comisario Mayor Director de Seguridad Ciudadana Alcaldía de Chacao.

Por su parte, Pablo Antonio Palacios Salazar, Comandante General del Cuerpo de Bomberos de Caracas, también confirmó el siniestro.

"Una colisión entre un vehículo tipo transporte con objeto fijo (árbol), resultando de este suceso 5 personas adultas con síndrome de latigazo, entre ellos su conductor, quedando aprisionado con el volante, presentando posible fractura en las extremidades inferiores. Efectivos del C.B.C. en conjunto con personal de Salud Chacao les brindaron las debidas atenciones prehospitalarias a los lesionados para su traslado hacia la Clínica Salud Chacao", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

