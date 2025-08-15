Justicia

Capturan a falsa odontóloga en Mérida: sepa qué le incautaron durante el procedimiento

Es la segunda aprehensión de este tipo realizada en la entidad en un mes

Por Genesis Carrillo
Viernes, 15 de agosto de 2025 a las 07:01 pm

Funcionarios de la División Contra Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a una ciudadana que ejercía de manera ilegal la profesión de odontología, en el estado Mérida. 

De acuerdo con el reporte del organismo, durante el procedimiento de detención incautaron un sillón dental, un compresor y 55 instrumentos odontológicos. 

Afirmó que el caso está a la orden del Ministerio Público.

Detención a falsa odontóloga

El pasado mes de julio, detuvieron en la entidad a Aurimar del Valle Méndez, de 33 años, quien ejercía funciones como odontóloga sin tener la acreditación ni los permisos necesarios.

La mujer operaba en el sector Primero de Mayo, parroquia Rómulo Gallegos, municipio Alberto Adriani, en El Vigía, informó el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en una nota de prensa.

 

Visite nuestra sección Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Florida
tecnologia
licencia
Viernes 15 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América