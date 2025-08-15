Capturan a falsa odontóloga en Mérida: sepa qué le incautaron durante el procedimiento

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la División Contra Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a una ciudadana que ejercía de manera ilegal la profesión de odontología, en el estado Mérida.

De acuerdo con el reporte del organismo, durante el procedimiento de detención incautaron un sillón dental, un compresor y 55 instrumentos odontológicos.

Afirmó que el caso está a la orden del Ministerio Público.

Detención a falsa odontóloga

El pasado mes de julio, detuvieron en la entidad a Aurimar del Valle Méndez, de 33 años, quien ejercía funciones como odontóloga sin tener la acreditación ni los permisos necesarios.

La mujer operaba en el sector Primero de Mayo, parroquia Rómulo Gallegos, municipio Alberto Adriani, en El Vigía, informó el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en una nota de prensa.