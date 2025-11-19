Horóscopo del 19 de noviembre: Es el momento de tener un poco más de calma

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La suerte no está de tu parte. Es el momento de tener un poco más de calma y no arriesgar más de la cuenta. En estos instantes, estás bajo las energías negativas de Júpiter a través de una cuadratura que hace que la suerte se aleje de tu alma y no permita tu avance a la velocidad que deseas. Es mejor estar tranquilo por unos días para evitar males mayores. La vida también requiere de días llenos de paz interior.

TAURO: Alerta máxima en el amor, porque tienes activa una oposición negativa con el planeta venus. Estas energías pueden ocasionar grandes problemas con la pareja y debes guardar la calma para evitar males mayores. No discutas ni busques las confrontaciones. Es muy posible que exista una ruptura en caso tal de no escuchar nuestros consejos. Mantén la calma y no caigas en la provocación que puedas vivir hoy.

GÉMINIS: Mercurio retrógrado te azota con una oposición negativa y no es un buen día para conversar temas importantes con tus familiares más directos. Es mejor dejar pasar un mes para mejorar esta energía. De lo contrario, te tocará andar por caminos escabrosos que pudieran ocasionar situaciones muy difíciles con repercusiones negativas en tu vida. Es el momento de reaccionar y retomar el camino de la gloria.

CÁNCER: Se abre el cielo y permite en estos momentos disfrutar de un trígono positivo con Venus. Esta gran energía activa la posibilidad para que el amor fluya de manera excelente y abra oportunidades para manifestar una relación amorosa con capacidades de mantenerse en el tiempo. Es una oportunidad única que debes disfrutar al máximo para sentir que estás vivo y con ganas de ser feliz.

LEO: Esta semana, un trígono armonioso con Marte activa energías extraordinarias que te invitan a moverte con coraje, enfoque y propósito. El Universo vuelve a abrir sus caminos ante ti, como un portal de luz que reconoce tu deseo de avanzar con elegancia y determinación. Tu esencia encuentra fluidez en este dinamismo cósmico. Las decisiones que tomes ahora tienen el poder de materializar cambios profundos, sembrando transformaciones que perdurarán más allá del momento.

VIRGO: Hoy te encuentras entregado al amor con un sextil positivo del planeta Venus. Es el momento de disfrutar al máximo de las mieles de la vida y permitirte nuevas experiencias para el disfrute de tu alma. Son momentos irrepetibles que buscan una mejor práctica, llena de alegría. Siempre con responsabilidad plena frente a los procesos que se salen de la actividad cotidiana. Que el arcángel Chamuel te proteja.

LIBRA: La vida vuelve a abrirte el camino, liberándote para que te muevas con rapidez y decisión, tal como a ti te gusta. Está activo un sextil positivo con Marte y llegan energías extraordinarias para avanzar con determinación y sin temor. Este impulso te permitirá alcanzar tus objetivos de forma acelerada y efectiva. Es momento de tomar acciones concretas, especialmente en el plano emocional, para generar cambios reales y duraderos.

ESCORPIO: El planeta del amor, Venus, está a tu favor y puede darte grandes beneficios. Estás viviendo momentos especiales donde se puede manifestar energías positivas, llenas de pasión. Tienes que estar consciente del paso de Venus por tu signo y mantenerte alerta a las grandes oportunidades que se pueden manifestar en tu vida. En este periodo, podría nacer una excelente relación de pareja, para dar un cambio total.

SAGITARIO: Mercurio retrógrado termina su ciclo en nueve días y te libera de todo mal visible como invisible. Fue un período bastante crítico donde fuiste afectado de manera negativa. Ahora queda reconstruir tu vida. Recoger los escombros emocionales y cerrar las heridas. Debes perdonar y lograr liberarte de tantos procesos vividos recientemente.

CAPRICORNIO: El amor se manifiesta en tu vida a través de un sextil positivo con Venus. Ahora es muy bueno compartir con tu pareja y disfrutar de alguna actividad donde puedan pasarla bien. El amor fluye entre ambos y seguramente estarán mejor cada día. Dios te bendice para que se consolide el amor y puedas experimentar momentos espectaculares e irrepetibles. No pierdas esta oportunidad de vivir en amor puro.

ACUARIO: Tienes que tener mucho cuidado con una posible crisis a nivel del amor y la pareja. Estás pasando por una cuadratura negativa con el planeta Venus. Es importante guardar la calma y no entrar en desesperación. Hay que evitar, por favor, la violencia en la relación amorosa. No es necesario discutir ni complicar más la situación. Es mejor cerrar ciclos y seguir adelante para sanar perdonar y liberar. En el futuro vendrán mejores oportunidades.

PISCIS: Tienes una cuadratura negativa con Marte y estás en un instante muy peligroso. Debes cuidar mejor lo que haces. Es muy importante chequear bien tus acciones. Es muy posible que estés cometiendo grandes errores y es mejor hacer un alto para que evites males mayores en el futuro. Es mejor frenar ahora y rectificar. Debes ser honesto y verificar con equilibrio lo que está sucediendo. Si debes pedir perdón, hazlo.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin