El Miss Universo 2025 entra en cuenta regresiva: Venezuela se paraliza para apoyar a Stephany Abasali

A solo horas del evento más esperado de la belleza mundial, el Miss Universe 2025 se convierte en el epicentro de todas las miradas. La agenda oficial ya está definida y Venezuela afina motores para acompañar a su representante, Stephany Abasali, en los días que pueden cambiar el rumbo del país en el certamen.

Agenda oficial del Miss Universe 2025 – Hora Venezuela

National Costume Show

Miércoles 19 de noviembre – 02:00 AM

Preliminary Competition

Miércoles 19 de noviembre – 08:00 AM

Final Competition

Jueves 20 de noviembre – 09:00 PM,

El Callao se enciende por Stephany Abasali: tradición, fe y celebración

La fiebre missóloga está en su punto más alto en El Callao, estado Bolívar, donde autoridades locales, cultores y vecinos están armando una jornada de respaldo a Abasali, quien buscará traer la octava corona universal al país.

El alcalde Coromoto Lugo adelantó que este miércoles 19 de noviembre la comunidad de El Callao se reunirá en la iglesia Nuestra Señora del Carmen para participar en una eucaristía especial. La ceremonia estará dedicada a pedir bendiciones y fortaleza para Stephany Abasali, quien enfrentará la fase preliminar y la presentación de trajes típicos en el Miss Universo 2025.

De igual forma, las autoridades municipales preparan una jornada comunitaria para el jueves 20 de noviembre, cuando se definirá la próxima reina universal. Ese día será habilitada una pantalla gigante en la concurrida calle Dalla Costa, donde vecinos y visitantes podrán seguir en vivo la transmisión desde el majestuoso Impact Arena, en Tailandia.

La convocatoria promete convertirse en un verdadero evento de pueblo, muy al estilo de las celebraciones callaoenses.

La reina que volvió a sus raíces: un pueblo que la vio crecer y ahora la impulsa

No es casual que El Callao esté entregado con su candidata. En los Carnavales 2025, Stephany Abasali fue homenajeada como Hija Ilustre del municipio, distinción que emocionó profundamente a los habitantes y reforzó el vínculo entre la reina y su tierra.

Durante esas festividades, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Abasali participó activamente: asistió a la misa de las Madamas, se unió a la comparsa de The Same People y hasta tocó la tradicional charrasca, demostrando su conexión con el calipso y la esencia cultural que identifica al municipio.

Ahora esa misma comunidad se prepara para devolverle el cariño y enviarle la mejor energía desde casa, mientras Venezuela entera sueña con repetir la hazaña universal.



