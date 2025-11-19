¿La boda era mentira? Mariela Sánchez se atreve a dar más detalles sobre su ruptura con Cristian Castro

Suscríbete a nuestros canales

Al ser consultada sobre su estado emocional, Mariela Sánchez respondió: "Un poco mejor. Llevándola. Siempre, esto es un duelo, pero bueno, estoy mejor". La empresaria cordobesa reconoció haber pasado "días bastante difíciles" tras el término de la relación Cristian Castro, especialmente después de haber compartido "con una persona todos los días, todo el tiempo" durante un año y tres meses.

La aparición de Castro con una fan y la reacción de Sánchez

Sánchez se refirió a las imágenes que mostraron a Cristian Castro con una mujer identificada como integrante de su club de fans en Formosa: "Él habla y dice que está solo, que no está con alguien, pero se lo vio con alguien que era de acá, del club de fan de Formosa". Sobre esta situación, la empresaria fue clara al afirmar: "Eso él está en todo su derecho. Cristian terminó la relación y después se lo vio con alguien".

El misterio de la boda cancelada con Castro

La entrevista también abordó las declaraciones previas de Castro sobre una posible boda para el 2 de febrero, a lo que Sánchez respondió: "Él siempre dijo, vos sabés, Pablo, que a mí todo el mundo me llamaba y era mentira lo del casamiento. Y todo el mundo me llamaba, me felicitaba y yo decía, no, es mentira". La empresaria mostró desconcierto ante estas declaraciones públicas del cantante: "No sé por qué hacía esas bromas con el tema del casamiento".

Una postura de respeto hacia su expareja

Frente a las acciones de Castro después de la ruptura, Sánchez adoptó una posición conciliadora: "No lo tomé a mal porque él había terminado la relación". Reconoció que esta no era la primera vez que ocurría una situación similar: "En nuestra primera historia pasó exactamente lo mismo. Ahora no puedo reaccionar de la misma manera porque ya sé que él es así". La empresaria concluyó con una reflexión: "Hoy respeto todo lo que haga", marcando distancia pero manteniendo una actitud de comprensión hacia las decisiones de su ex pareja.

