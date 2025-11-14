¡No se guardó nada! La amante de Cristian Castro habla sobre su ruptura con Mariela Sánchez

Suscríbete a nuestros canales

Mariela Sánchez rompió su silencio en el programa A la tarde de América TV, confirmando el final de su relación con Cristian Castro. La empresaria cordobesa reveló que el cantante tomó la decisión de terminar la relación tras regresar juntos a Córdoba desde Miami: "Cristian tomó una decisión cuando llegamos a Córdoba. Se levantó un día y me dijo que se quería ir de la casa y se terminó. Es simplemente una ruptura". Sánchez intentó quitarle dramatismo a la situación, aunque no pudo evitar mostrar su tristeza.

La ironía del desenlace: Ella presentó a la fan

El detalle más impactante de esta ruptura es que, según reveló la periodista mexicana Ana María Alvarado en el programa Sale el Sol, la propia Mariela Sánchez había presentado a Cristian Castro con Marcela De Filippis, la mujer con quien luego fue visto y que desencadenó la crisis. Alvarado explicó que "Mariela siempre está en contacto con los clubs de fans. Mariela contacta a Cristian Castro con esta chica, con la que después la engaña y se va". El primer encuentro ocurrió durante una actividad que la misma Sánchez organizó para el club de fans del cantante en Carlos Paz.

La reacción de Mariela al enterarse por los medios

Mariela Sánchez se enteró de las imágenes de Castro con otra mujer a través de los medios de comunicación. En un audio enviado al programa Puro Show, una afectada Sánchez expresó: "La verdad que no sabía de esto, me estoy enterando por vos. Estoy muy triste... Me quedé helada con este video". Reconoció haber visto previamente a la joven, identificada como Marcela, durante un partido de fútbol con el club de fans que ellos mismos recibieron.

La primera declaración de la presunta amante

Por su parte, Marcela De Filippis, señalada como la nueva pareja de Castro y presidenta de su club de fans en Mendoza, se defendió a través del periodista Javier Ceriani. Con una frase contundente, se deslindó de la polémica y trasladó toda la responsabilidad al cantante: "Yo no tengo nada que ver y no voy a hablar. Cristian es el que tiene que hablar". Hasta la fecha, Cristian Castro no se ha pronunciado públicamente sobre la ruptura ni sobre los rumores de infidelidad.

Una relación marcada por los altibajos

La relación entre Castro y Sánchez, que comenzó a fines de 2023, estuvo marcada por constantes idas y vueltas. La pareja ya había enfrentado dos rupturas previas, una en febrero y otra en mayo de 2024, antes de esta separación que parece ser definitiva. Apenas días antes del escándalo, el cantante había anunciado con bombos y platillos que la boda se celebraría el 2 de febrero de 2026 en Villa Carlos Paz, el pueblo natal de Sánchez. Sobre estos planes de boda, Mariela restó importancia durante su entrevista, aclarando que "Cristian bromea bastante. No había nada decidido".

Un final sin vuelta atrás

A diferencia de ocasiones anteriores, Mariela Sánchez fue enfática al señalar que esta ruptura es definitiva. "Acá hay un final definitivo. La pasamos espectacular. Estuvimos mucho tiempo juntos, pero ya no se puede seguir adelante con nada. Esa es mi palabra", concluyó durante su entrevista. La que fuera su prometida también aclaró que mantiene una excelente relación con Verónica Castro, madre del cantante, y que ella no intervino en la separación.

