¿Por qué se divorciaron? Osmariel Villalobos confiesa el motivo de su separación con Javier Galavis

Durante su participación en el podcast "Sale Sobrando", Osmariel Villalobos confirmó que la pérdida de su bebé durante el embarazo representó un punto de inflexión en su matrimonio con Javier Galavis. "Fue un momento muy difícil para ambos, pero especialmente para mí como mujer", expresó la modelo. La experiencia, según relató, afectó de manera profunda la dinámica de la pareja y terminó por distanciarlos emocionalmente.

El proceso de duelo y la decisión de separarse

Villalobos detalló cómo el proceso de duelo fue diferente para cada uno, lo que eventualmente llevó a la decisión de poner fin a su matrimonio. "Cada persona vive el duelo a su manera y en tiempos distintos. Lastimosamente, nosotros no logramos superar juntos esa etapa", confesó. La también actriz señaló que, tras un período de reflexión, ambos llegaron a la conclusión de que lo mejor era seguir caminos separados.

El contexto de la relación

Osmariel Villalobos y Juan Pablo Galavis contrajeron matrimonio en 2018 en una ceremonia celebrada en Miami. La relación entre la miss venezolana y el presentador de origen venezolano-estadounidense había captado la atención de los medios desde sus inicios. Galavis, quien es conocido por su participación como "The Bachelor" en la versión estadounidense del reality show, había mantenido anteriormente una relación pública con Clare Crawley durante el programa.

