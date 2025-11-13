¿Culpa de los escándalos? La nueva película de Sydney Sweeney fracasa en taquilla

Suscríbete a nuestros canales

"Christy", la película biográfica sobre la boxeadora Christy Martin dirigida por David Michôd, se estrenó en 2.000 salas de Estados Unidos obteniendo una recaudación total de 1,3 millones de dólares en su primer fin de semana. Esta cifra representa un promedio de 649 dólares por sala, situándola entre los diez peores estrenos del año en términos de rendimiento en taquilla.

A pesar de las modestas cifras de recaudación, la cinta ha recibido reseñas positivas tanto de la crítica especializada como del público. En Rotten Tomatoes mantiene un 66% de aprobación de los críticos y un notable 97% de las audiencias, indicando una brecha significativa entre el desempeño comercial y la recepción del filme.

La respuesta de Sweeney: orgullo más allá de los números

Frente a los resultados de taquilla, Sydney Sweeney expresó públicamente su satisfacción con el proyecto a través de sus redes sociales. "Estoy profundamente orgullosa de esta película. Orgullosa del filme que David realizó. Orgullosa de la historia que contamos", escribió la actriz.

Sweeney enfatizó el valor social de la producción: "Esta película representa la supervivencia, el coraje y la esperanza. A través de nuestras campañas, hemos contribuido a crear conciencia sobre la violencia doméstica, afectando a muchísimas personas. Si Christy le dio a tan solo una mujer el valor para dar su primer paso hacia la seguridad, habremos tenido éxito".

Trayectoria de elecciones independientes

"Christy" se inscribe dentro de la filmografía independiente que Sweeney ha construido deliberadamente, alejándose de papeles que podrían haberla encasillado como la "chica rubia guapísima" de Hollywood. Proyectos anteriores como "Reality", basada en el caso real de una ex miembro de la Fuerza Aérea, e "Immaculate", una película de terror, reflejan esta misma línea de elecciones arriesgadas.

La película representa la historia de Christy Martin, boxeadora estadounidense que popularizó el boxeo femenino en los años 90 y se convirtió en la primera mujer en aparecer en la portada de Sports Illustrated en 1996, además de ser la primera boxeadora elegida para el Salón de la Fama del Boxeo de Nevada.

