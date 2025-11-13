Sheryl Rubio celebra un triunfo inesperado en EEUU: así logró el sueño anhelado por muchos

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y creadora de contenido Sheryl Rubio está viviendo un momento que marcará su historia personal. Luego de años construyendo su carrera fuera de Venezuela, la artista anunció con orgullo que ya es oficialmente ciudadana estadounidense, un logro que compartió entre risas, anécdotas y consejos para quienes sueñan con dar el mismo paso.

Entre nervios, trámites y una camisa “de abuela”

Desde temprano, Sheryl documentó todo su día de juramentación en sus redes sociales. Entre risas, confesó que pasó más tiempo arreglándose que en la propia ceremonia, la cual, según relató, duró apenas unos minutos, contó feliz mientras mostraba su look del día y bromeaba sobre una camisa que se iba a poner para asistir a la juramentación pero que al final no pudo porque se sentía “gigantesca” y “de abuela”.

Pero detrás del humor también hubo nervios. Sheryl explicó que tuvo que correr de último momento para llegar a tiempo a su cita.

El examen que asusta a muchos, pero Sheryl lo aprobó sin cursos ni trucos

Lejos de mantener el proceso en secreto, Sheryl decidió compartir detalles sobre cómo se preparó para el examen de ciudadanía, que suele causar temor a muchos inmigrantes.

“Vi demasiados cursos y gente vendiendo guías carísimas”, contó, aclarando que no es necesario pagar por materiales: “Las preguntas están gratis en la página oficial del gobierno. Si te las aprendes al pie de la letra, pasas sin problema”.

La actriz también explicó que a partir de octubre cambió el formato del examen, que ahora tiene 128 preguntas formuladas de manera diferente, aunque el contenido sigue siendo muy similar. Su método fue simple pero disciplinado:

“Leía 50 preguntas cada día y las respondía en la noche. Si estudias con constancia, lo logras”, aseguró.

Su historia de amor también fue clave en el proceso

Rubio aprovechó para contar brevemente cómo llegó a este punto. Recordó que se mudó a Estados Unidos en 2020 con visa de trabajo, y tiempo después se casó con su pareja, iniciando así su proceso legal.

“Nos casamos y dijimos: bueno, vamos a aprovechar para hacer la residencia”, narró. Aunque su Green Card tardó más de lo esperado, finalmente logró cumplir con el tiempo necesario para solicitar la ciudadanía. “Fue un camino largo, pero valió la pena”, expresó emocionada.

Orgullo, gratitud y una nueva etapa

Con una mezcla de nostalgia y entusiasmo, Sheryl dijo sentirse agradecida con Estados Unidos por haberse convertido en su hogar:

“A pesar de los problemas sociales y políticos, este sigue siendo un país lleno de oportunidades”, reflexionó... “Hoy nos volvemos estadounidenses. Confíen en el proceso, que todo llega”.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube