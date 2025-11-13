De los escenarios a la gran pantalla: Adele protagonizará el nuevo drama de Tom Ford

Suscríbete a nuestros canales

Después de una aclamada residencia de conciertos en Las Vegas, Adele decidió bajarse del escenario para explorar un nuevo capítulo en su carrera: el cine. La intérprete de “Someone Like You” debutará como actriz bajo la dirección del diseñador y cineasta Tom Ford, quien la ha fichado para su próxima película, “Cry to Heaven”, una adaptación de la novela homónima de Anne Rice, publicada en 1982.

Lejos de los micrófonos y los focos del show, la artista se prepara para asumir un papel en un drama ambientado en la Italia del siglo XVIII, donde el lujo, la pasión y la música serán protagonistas.

Una historia de ópera, ambición y deseo

“Cry to Heaven” contará la historia de un noble veneciano y un castrato, dos figuras unidas por su ambición y su deseo de dejar huella en el mundo de la ópera. La trama, cargada de sensualidad y tragedia, promete un tono sofisticado, muy al estilo visual de Tom Ford, quien ya ha conquistado la crítica con títulos como A Single Man (2009) y Nocturnal Animals (2016).

Un reparto de lujo para el debut de Adele

Adele compartirá escenas con un elenco de primer nivel encabezado por Colin Firth, Mark Strong, Aaron Taylor-Johnson, Thandiwe Newton, Ciarán Hinds, George MacKay, Paul Bettany, Nicholas Hoult y Owen Cooper.

Según el medio Deadline, el filme se encuentra en fase de preproducción entre Londres y Roma, y el rodaje está previsto para inicios de 2026. Su estreno en cines llegaría a finales del mismo año, marcando el debut cinematográfico de una de las voces más reconocidas del mundo.

Adele se toma un respiro de la música

La cantante ya había dejado entrever que quería alejarse temporalmente de los estudios de grabación. Durante una de sus últimas presentaciones en Las Vegas, confesó que no tiene planes inmediatos para su quinto álbum.

“No tengo ningún plan para nueva música, en absoluto. Quiero un gran descanso después de esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas”, comentó la artista entre risas.

Sus palabras hoy cobran más sentido que nunca, confirmando que la pausa musical no era una despedida, sino una transformación.

