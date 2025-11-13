Muere la reconocida chef y presentadora Mynie Steffens: su helicóptero chocó contra unas líneas eléctricas

Suscríbete a nuestros canales

Mynie Steffens, quien además era piloto certificada, se encontraba realizando un vuelo de control de plagas sobre una plantación de cítricos en la localidad de Patensie, según confirmaron fuentes de la Accidents and Incidents Investigations Division (AIID). El helicóptero que pilotaba impactó contra líneas eléctricas, lo que provocó el accidente fatal. La fuerza del choque dejó la aeronave gravemente dañada y causó la muerte inmediata de la chef.

Una carrera culinaria interrumpida trágicamente

Steffens, de 43 años, había construido una sólida carrera en la industria culinaria sudafricana como chef, presentadora y personalidad mediática. Su fallecimiento ha conmocionado a la comunidad gastronómica del país y a sus seguidores, quienes la recordaban por su carisma y expertise culinario. La chef se había destacado por su versatilidad profesional, combinando su pasión por la cocina con su certificación como piloto.

Investigación en curso

La Accidents and Incidents Investigations Division (AIID) se encuentra investigando las causas exactas del accidente, aunque reportes preliminares señalan que la colisión con las líneas eléctricas habría sido el factor determinante. El organismo documentará todos los detalles del incidente para establecer las circunstancias precisas que condujeron a la tragedia. La noticia fue confirmada inicialmente por el medio PEOPLE, que obtuvo los primeros reportes oficiales del caso.

El fallecimiento de Mynie Steffens representa una pérdida significativa para la escena culinaria sudafricana.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube