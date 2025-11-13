¡No quiere boda! Christian Nodal reacciona al anuncio de Ángela Aguilar: Ya estoy casado

Suscríbete a nuestros canales

Ángela Aguilar, durante un encuentro con seguidores en su gira "Libre Corazón Tour" por Estados Unidos, anunció personalmente los planes de una boda religiosa con Christian Nodal. La cantante extendió una invitación directa: "Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia". Aguilar añadió, en tono juguetón, que los detalles dependían de su marido: "A ver si te deja mi marido, más bien". La declaración, grabada en video, se viralizó rápidamente y confirmó que la ceremonia está planeada para mayo de 2026, casi dos años después de su boda civil en julio de 2024.

La respuesta evasiva de Nodal

Al ser cuestionado por la prensa sobre el anuncio, Christian Nodal mostró una reacción que generó confusión. Su primera respuesta fue: "Ya estoy casado, ¿de qué hablan?", para luego agregar, tras unos segundos de aparente desconcierto: "Ah, la boda… claro… sí". El cantante evitó dar detalles específicos, pero expresó su deseo de que la celebración fuera "bien mexicanota". Cuando los periodistas le preguntaron sobre la gira de Ángela, eludió profundizar y se limitó a elogiarla: "Ángela es una gran artista y tiene un gran público".

Críticas en redes y el fantasma de mayo

La reacción de Nodal fue interpretada por muchos usuarios en redes sociales como una muestra de desinterés o falta de entusiasmo. Comentarios como "La manera tan fría en la que respondió confirma lo poco que le importa la boda religiosa" o "Cero emoción"* reflejaron esta percepción.

La elección del mes de mayo reavivó una polémica anterior. En una entrevista pasada, Nodal detalló que en mayo de 2024 terminó su relación con Cazzu, reconectó con Ángela Aguilar y contrajo matrimonio espiritual con ella en Roma, todo en el mismo mes. Este historial motivó burlas y advertencias irónicas dirigidas a Aguilar, como: "Recuerda que en mayo a tu marido le da tiempo de muuuuuchas cosas".

Una relación bajo el escrutinio público

La pareja, casada civilmente desde julio de 2024 en una hacienda de Morelos, se ha mantenido en el centro de la atención mediática. Ambos artistas enfrentan actualmente desafíos profesionales: Nodal ha tenido problemas de logística en su gira, como la negación de visas para miembros de su mariachi, mientras que el "Libre Corazón Tour" de Aguilar ha sido señalado por la baja venta de boletos y críticas a la producción.

A pesar de las polémicas, la pareja ha mostrado unidad en redes sociales. Recientemente, Aguilar compartió en su canal de WhatsApp un GIF donde ambos se envían besos desde un jet privado, con el mensaje "Besitos".

Hasta el momento, los detalles de la boda religiosa —como el lugar exacto o los invitados— se mantienen en reserva. La discrepancia pública entre el anuncio entusiasta de ella y la reacción titubeante de él ha añadido un nuevo capítulo a la narrativa de una de las parejas más comentadas de la música mexicana.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube