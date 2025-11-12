Detalles íntimos revelados: ¿Quiénes serán las damas de honor en la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce?

Suscríbete a nuestros canales

Tras confirmar su compromiso en agosto de 2025, la superestrella del pop Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, ya están dando los primeros pasos para planificar lo que se perfila como la boda del año, programada tentativamente para el verano de 2026.

Según se ha podido conocer los primeros detalles filtrados confirman el poder de la amistad de la cantante, pues sus dos confidentes más cercanas, Selena Gómez y Gigi Hadid, serán las damas de honor principales de la ceremonia.

Fuentes cercanas a la artista han revelado que la elección no fue una sorpresa para el círculo íntimo de Taylor Swift, dada la profunda y duradera amistad que mantiene con ambas celebridades.

Además de su rol en el altar, los internautas aseguran que la famosa busca la experiencia reciente de Selena Gómez en la planificación de bodas para obtener consejos sobre el menú, la decoración y otros detalles para asegurarse de que su gran día sea "una experiencia mágica y sin estrés".

¿Cuándo y dónde será el gran evento?

Aunque Taylor Swift y Travis Kelce han mantenido la fecha exacta en secreto, los reportes apuntan al verano de 2026 como el marco temporal para el enlace.

El lugar también parece estar decidido, y es que la ceremonia se espera que sea un evento íntimo y majestuoso en la costa, en la lujosa mansión que Taylor Swift posee en Watch Hill, Rhode Island. Esta propiedad, un refugio para la cantante y sus amigas, sería el telón de fondo perfecto para su "sí, quiero" con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs.

Si bien Gómez y Hadid encabezan la corte nupcial, otros nombres del círculo de amistades de Taylor Swift que se mencionan como posibles integrantes del séquito de damas de honor incluyen a:

Abigail Anderson: Amiga de la infancia de Swift, en cuya boda la cantante fue dama de honor en 2017.

Ashley Avignone: Estilista y amiga cercana que la ha acompañado a varios partidos de la NFL.

Sabrina Carpenter: Cantante y compañera de gira durante The Eras Tour .

Cara Delevingne: Actriz y modelo, una presencia constante en el círculo de la estrella.

Sin embargo, las estrellas confirmadas son Gómez y Hadid. La espera por los detalles oficiales de la boda será larga, pero con estas revelaciones, el evento ya se perfila como la celebración social y mediática más espera del próximo año.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube