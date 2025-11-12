¿Adiós a la herencia? Miguel Moly revela tensiones con su hijo Jonathan Moly

Suscríbete a nuestros canales

El conflicto se originó cuando Jonathan Moly, hijo del merenguero y la ex Miss Venezuela Inés María Calero, expresó durante una emisión de su podcast que no deseaba heredar nada de su padre para eludir futuras disputas familiares. “Yo no quiero nada, no quiero entrar en una discusión de qué si me toca algo de mi papá”, explicó Jonathan, agregando que preveía que el tema se convertiría en un problema debido a “las diferentes ramificaciones de su árbol genealógico”.

La réplica inicial

La reacción inicial de Miguel Moly no se hizo esperar. A través de Instagram, el intérprete de éxitos como “Carito” y “Te voy a amar” tachó a su hijo de “arrogante” en los comentarios de la propia publicación. Moly padre defendió al resto de sus hijos, afirmando: “A ninguno de tus hermanos les interesa nada, solo el amor de padre que yo les brindo a todos”. Jonathan intentó entonces calmar los ánimos, respondiendo: “Yo no estoy hablando mal. Solo lo veo venir y yo no quiero entrar ahí. Relájate”.

La decepción de un padre

En sus declaraciones más recientes, Miguel Moly ahondó en la profunda decepción que le causaron las palabras de Jonathan, a quien se refirió de manera contradictoria: por un lado, como “el hijo que más amo, en el que más confío, la persona, como que dicen, mi mano derecha”, y en quien había depositado todas sus esperanzas para que actuara como su albacea.

El artista se mostró particularmente dolido por la forma en que Jonathan se refirió a sus otros hijos, usando el término “ramificaciones” de su descendencia en lugar de llamarlos hermanos. Moly aclaró que no guarda resentimiento alguno por que los hijos que tuvo durante su matrimonio con la madre de Jonathan hayan nacido antes o después de ese compromiso, un punto que sintió la necesidad de destacar para evitar malentendidos.

El peso de la familia y la herencia emocional

Más allá del conflicto material, Miguel Moly enfatizó el valor de la herencia emocional y el apoyo que siempre ha brindado a todos sus hijos. Aseguró sentirse “tranquilo y feliz” con su conciencia y orgulloso de cada uno de ellos. Incluso llegó a reflexionar que hasta los errores que ha cometido en la vida han servido de ejemplo para que Jonathan supiera “lo que no se debe hacer”.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube