Chepa Candela: Alicia Machado volverá a quedar "como Dios hizo a perico"

…¡! ¡¡Hooolaaa, queridill@s!! …¿Y cómo andan todos mis consecuentes… (y los que no son también)?… Como de costumbre, ¡heme aquí!, en este ¡“taqui-qui-taqui”! de las teclas, procesando lo más “hot, hot” (Entiéndase: ¡calientico, calientico!). de esta “fauna farandulera”, cuyos especímenes dan baaasstaaanteee tela para cortar…

Alicia Machado

Y como para sacarle ¡hasta la última hebra! Para eso me tienen aquí. Corto este preámbulo para contarles que ALICIA MACHADO, que no se guarda nada, menos un chisme (así sea de ella misma) soltó la “perla” de que volverá a bajarse las pantaletas para la revista Playboy… peeerooo… con una condición, “sine qua non”: lo hará cuando llegue al “medio cupón”, los cuales cumplirá el 6 de diciembre de 2027 y, según me cuentan, eso fue lo que exigió (además del dineral que le pagarán), lo que puso en mesa cuando recibió la propuesta de los editores de la mencionada publicación, a los que les habría dicho que tendrían que esperar dos años; de lo contrario, ¡no habrá negocio, ni habrá desnudo!... ¡Así como lo están leyendo!... La susodicha habría aceptado la propuesta de entrada… y aunque el “biyuyo” que, supuestamente, le ofrecieron no es nada despreciable (mucho menos en su caso, que le encanta la plata contante y sonante… ¿Y a quién no?), se puso exquisita a la hora de darle el visto bueno a la cosa y dijo (palabras más, palabras menos): “O.K., acepto, pero esperen a que cumpla los 50, falta poco”… y al parecer fue la condición para demostrarle a muchos que a esa edad es cuando las mujeres están en su mejor momento…

Diosa Canales

Yyy variando el parling, les cuento que Kelvin ESobar (¿Se acuerdan de ese cuerpo?) dejó en la calle a la DIOSA CANALES, quien soltó en La Casa de Alofoke (El hervidero de tramoyas y cizañas que transmiten en Santo Domingo) que ella no le revisa el teléfono a su pareja Sigiloso, porque sabe lo que tiene, y resulta y acontece que cuando el exGrandeliga leyó aquello, los ojos se le pusieron como un par de huevos fritos… y sin que le temblara el pulso escribió, a manera de respuesta: “¿No le controla el teléfono a sus parejas?... A mí me rompió como tres, maduró la niña”… Y ante tal “perla”, los fans de la vedette quedaron fríiioooss, pues no esperaban —Y no se lo imaginaron jamás— que a estas alturas del partido y después de tantos años de haber terminado con la Diosa Canales, el Kelvin Escobar le esté sacando los trapos al sol…

Mariam Habach

Yyy “avanti” con el cotilleo, también les cuento que MARIAM ABACH, ique, tiene engañado a muchos de los clientes que van a su consultorio a arreglarse las caries, hacerse tratamientos de conducto y sacarse las muelas picadas, pues todos van a la cita pensando que ella los atenderá personalmente, pero se le agrava el mal porque la exMiss ni los determina…y en su lugar coloca a cualquier dentista de poca monta a hacer la chamba…¿Consecuencias?...se sienten engañados burlados y engañados en su buena fe…Aunque dentro de lo malo, lo bueno es que Mariam Abach después se toma su foto con el paciente de turno para que se les pase la tibiera…Y esto se los cuento porque un amigo mío farandulero fue a su consultorio y le pasó lo mismo…así que no venga a ella a decir lo contrario…¡¡Chaaaoooo!!…

