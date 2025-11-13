Noche histórica en los Latin Grammy 2025: ellos son los 9 venezolanos nominados que prometen llevarse el premio a casa

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 13 de noviembre de 2025, mientras Las Vegas se viste de gala para los Latin Grammy, nueve talentos venezolanos compiten por alzarse con los codiciados gramófonos en una noche que promete emociones, nervios y sorpresas.

La ceremonia se celebrará en el MGM Grand Garden Arena, con transmisión en vivo a las 9:00 p.m. hora de Venezuela, y estará conducida por la puertorriqueña Roselyn Sánchez y el colombiano Maluma, quienes prometen una gala dinámica y cargada de ritmo latino.

Joaquina y Elena Rosé: poder femenino en su máxima expresión

Entre los venezolanos, las cantautoras Joaquina y Elena Rosé destacan como las más nominadas, con cuatro menciones cada una. Ambas compiten en la categoría de Álbum del año, Joaquina con “Al romper la burbuja” y Elena Rosé con “Con mis panas”.

Su talento y creatividad las colocan como figuras emergentes imprescindibles, demostrando que la nueva generación de venezolanas tiene fuerza para competir al más alto nivel internacional. Sus seguidores esperan con ansias la reacción de las artistas al escuchar sus nombres durante la gala.

Alleh: el merenguetón venezolano que conquista a todos

Otro protagonista de la noche es Alleh, nominado en Mejor nuevo artista y en Mejor interpretación urbana/fusión urbana por “Capaz (merenguetón)”, junto a Yorghaki. Su estilo fresco y versátil le ha ganado un lugar entre los favoritos, consolidando el sonido urbano venezolano en la escena latina global.

C4 Trío y la fuerza de las raíces venezolanas

El grupo C4 Trío se hace notar en la categoría de Mejor canción de raíces gracias a “Aguacero”, junto al nicaragüense Luis Enrique. Esta nominación reafirma la importancia de los géneros tradicionales venezolanos, que hoy se reinventan para conquistar públicos internacionales.

Rawayana y Akapellah: innovación y colaboración criolla

La banda caraqueña Rawayana, junto a Akapellah, también estará en el escenario de los Latin Grammy con la colaboración “Veneka”, nominada en Mejor interpretación de música electrónica latina. Además, Rawayana compite en Mejor canción tropical con “Venga lo que venga”, junto a Fonseca, quien a su vez participa en Mejor canción de rap/hip hop con Trueno.

Estas nominaciones reflejan la diversidad musical de Venezuela y la capacidad de sus artistas de innovar y fusionar géneros sin perder la esencia latina.

Venezuela apunta alto en Las Vegas

Con nueve nominaciones y representantes en categorías clave, Venezuela llega a los Latin Grammy con talento, creatividad y pasión, lista para conquistar a la industria y al público.

