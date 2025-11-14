El diseñador Natalino D’Amato impulsa el desarrollo de motion design en Venezuela: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Natalino D’Amato, originario de Emilia-Romaña en Italia, es egresado del Liceo Rinaldo Corso. Ha orientado su carrera hacia la creación de productos y piezas audiovisuales, explorando el comportamiento visual de objetos animados. En declaraciones recientes, el diseñador explicó que su interés principal está en "dar vida a objetos reales y explorar los límites entre lo material y lo imaginario".

Alcance y colaboraciones

Las producciones de D’Amato han alcanzado 160 millones de vistas estimadas en distintas plataformas digitales. El diseñador ha colaborado con marcas y estudios de sectores como belleza, tecnología, gastronomía y logística, aplicando soluciones visuales que integran arte y funcionalidad.

Representación profesional

Actualmente, D’Amato forma parte del roster de Laconic Talent Management, agencia europea dedicada a representar a profesionales del diseño y la animación. Su trayectoria refleja la expansión internacional del motion design y su presencia en escenarios creativos de Europa, América Latina y Estados Unidos.

