FundaLASER celebró su 16° aniversario al son de Juan Luis Guerra y El Sistema

La fundación sin fines de lucro de la aerolínea Láser (FundaLaser) celebró su decimosexto aniversario.

Esta institución, que trabaja conjuntamente con 18 agrupaciones nacionales e internacionales de la talla del Centro Social Santa Inés, Cecodap, la Fundación de Niños con cáncer y la Casa Ronald Mc Donald's, por citar algunas, apuesta por el impulso a causas en pro del óptimo desarrollo de la niñez y adolescencia.

Fieles a su misión y visión, Fundalaser festejó no solo el trabajo de todo este tiempo, sino que reconoció y alabó la gestión de El Sistema, con el cual tiene una alianza institucional.

Centro de Acción Social por la Música: una gran pista de baile

La Orquesta Caribeña Simón Bolivar fue la encargada de encender la rumba aniversario, y la sede del Centro Nacional de Acción Social por la Música, en Quebrada Honda, sirvió de sede para una actividad que reunió a empresarios, diplomáticos y personalidades del mundo del espectáculo.

Los músicos dejaron constancia de su talento y profesionalismo al cantar los mejores temas de la discografia de Guerra. Entre los más coreados estuvieron algunos de los sencillos incluidos en los discos "Bachata Rosa", "La llave de mi corazón" y "Para ti", un CD de merengue cristiano de inicios de milenio y uno de los más vendidos en la carrera del fundador de 4.40.

En el concierto también participaron los Niños Cantores de Venezuela y el Coro Infantil Bemoles.

Bonchones pillados

La mejor evidencia de una buena fiesta es el frenesí y las ganas de bailar entre los presentes. Como la bachata y el merengue levantan de sus asientos hasta al más tímido, varios integrantes de la farándula echaron un pie.

Entre los capturados por 2001 estuvieron los actores Julie Restifo y Javier Vidal, los locutores Leo Aldana y Rosana Rodríguez Da Silva y el fotógrafo Diego Vallenilla.

Setlist

En este movido evento, sonaron:

-Como yo.

-Mi travesía.

-La llave de mi corazón.

-Tus besos/ Yo bailo mi bachata/Todo tiene su hora.

-Rosalía.

-La bilirrubina.

-Bachata rosa.

-Burbujas de amor.

- El Niágara en bicicleta.

-Vale la pena.

-Tengo un primo.

-Carta de amor.

-Ella dice que me quiere.

-Vivo enamorado.

-San Pedro Macorís.

-Ay, mujer.

-Me enamoro de ella.

-Tú.

-Sí tú te vas.

-Se mueven los dinteles.

-Soldado.

-Las avispas.

-A pedir su mano.

-Woman del Callao.

Fue un espectáculo que movió no solo esqueletos, sino la sensibilidad de los asistentes, porque donde suene la música de Juan Luis Guerra, siempre habrá razones para sonreír.