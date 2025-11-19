Sophie Grégoire abre su corazón: esto opina la ex esposa de Justin Trudeau sobre la relación con Katy Perry

Suscríbete a nuestros canales

Sophie Grégoire abordó públicamente el impacto emocional que ha tenido para ella la exposición mediática de la relación entre su exesposo y Katy Perry. Con honestidad, la comunicadora de 50 años afirmó: "Somos seres humanos y las cosas nos afectan. Normal. Cómo reaccionas es tu decisión. Yo elijo intentar escuchar la música en lugar del ruido".

Grégoire profundizó en este proceso, señalando que está "muy al tanto de que muchas cosas públicas pueden ser disparadores". Aunque se permite sentir plenamente las emociones, incluyendo la decepción, la tristeza y el enojo, toma una "decisión consciente" sobre cómo reaccionar para no quedarse en un "modo reactivo" que conlleve sufrimiento. Esta reflexión llega semanas después de que Trudeau y Perry hicieran su primera aparición oficial como pareja el 25 de octubre en París, celebrando el cumpleaños 41 de la cantante.

La prioridad inquebrantable: los hijos y la unidad familiar

Más allá de sus sentimientos personales, Sophie Grégoire destacó que la prioridad fundamental para ambos ex cónyuges ha sido el bienestar de sus tres hijos: Xavier (18 años), Ella-Grace (16 años) y Hadrien (11 años). Explicó que, a pesar de tener vidas separadas, han construido "una vida familiar" cohesionada.

"No soy madre soltera. Tengo una asociación con un padre que ama profundamente a sus hijos y está presente para ellos", afirmó Grégoire, subrayando la naturaleza colaborativa de su relación actual con Trudeau. Esta decisión de "alimentar juntos" a la familia, sin importar sus caminos de vida diferentes, refleja el compromiso que ambos anunciaron tras su separación en agosto de 2023, después de 18 años de matrimonio.

El contexto: una separación y un nuevo romance público

Justin Trudeau y Sophie Grégoire anunciaron su separación en agosto de 2023, tras "muchas conversaciones significativas y difíciles". En un comunicado en ese momento, aseguraron que seguirían siendo "una familia muy unida".

La relación entre Justin Trudeau y Katy Perry comenzó a ser tema de interés público en el verano de 2025. La pareja fue fotografiada junta en varias ocasiones, y su relación se confirmó de manera más visible cuando fueron vistos tomados de la mano en París durante el cumpleaños de Perry en octubre. Un momento particularmente significativo fue cuando Trudeau apareció disfrazado del "left shark" (tiburón izquierdo) de la presentación de Perry en el Super Bowl para Halloween, un gesto que fue interpretado como una confirmación lúdica de la relación.

